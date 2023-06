Un’aspirapolvere per divani può realmente semplificare la vita e agevolare notevolmente le pulizie di casa, garantendo l’igiene di uno degli arredi più vissuti, apprezzati e utilizzati. Proprio il divano, infatti, rappresenta un prezioso alleato per godersi il massimo relax tra le pareti domestiche, dedicandosi alle attività preferite da soli o in compagnia.

In virtù della sua straordinaria versatilità, tuttavia, il divano è particolarmente soggetto all’accumulo di polvere, briciole, capelli e peli di animale, così come alla formazione di macchie e al deposito di varie particelle di sporcizia che oltre a compromettere l’igiene rischiano di rovinare gli stessi tessuti.

Fortunatamente, il segreto per prolungare la vita del divano è avere sempre a portata di mano un’aspirapolvere senza fili, unostrumento di pulizia pratico, maneggevole e semplice da utilizzare. Per ottenere risultati ottimali, tuttavia, è fondamentale affidarsi a un elettrodomestico di qualità e altamente performante che riesca a catturare ogni residuo di sporco in pochi step.

Come scegliere l’aspirapolvere

Come togliere la polvere dal divano? Se da un lato è innegabile che adoperare un’aspirapolvere per materassi e divani sia la strategia più efficace per eliminare completamente polvere e sporcizia, dall’altro lato orientarsi nella scelta non è sempre facile.

Sempre più persone optano per l’acquisto di un dispositivo ricaricabile e privo di fili che assicura la massima maneggevolezza, scegliendo solitamente tra una scopa elettrica senza fili e un’aspirapolvere senza fili. La prima può essere molto utile per la pulizia dei pavimenti, mentre il secondo garantisce un’aspirazione molto più profonda anche sulle superfici maggiormente difficili da gestire, come tappeti, materassi, divani e cuscini.

Prima di acquistare un’aspirapolvere per divani, inoltre, è importante prendere in considerazione alcuni specifici fattori:

la tipologia di divano, che può essere sfoderabile o non sfoderabile;

le caratteristiche del rivestimento, che solitamente varia tra pelle, ecopelle e microfibra solo per fare alcuni esempi;

gli altri possibili utilizzi dell’aspirapolvere, che viene adoperato su una pluralità di supporti e superfici e che può essere dotato di molteplici accessori.

A prescindere dalla possibilità di sfoderare o meno il divano e indipendentemente dalla tipologia di rivestimento, un’aspirapolvere senza fili si rivela sempre la scelta più efficace per essere sicuri di rimuovere anche le più piccole particelle di sporco.

Come pulire i divani non sfoderabili

L’aspirapolvere senza fili è indispensabile per pulire al meglio un divano non sfoderabile, soprattutto al fine di eliminare ogni residuo di polvere anche nelle zone considerate maggiormente critiche e difficili da raggiungere: i braccioli, ad esempio, così come la zona poggiatesta, le eventuali pieghe e le cuciture.

Una volta completata la fase di aspirazione, è possibile procedere con l’utilizzo di prodotti smacchianti e con il lavaggio vero e proprio, da eseguire utilizzando un panno delicato e inumidito non prima di aver analizzato la composizione del tessuto e la sua resistenza ai detergenti. In alcuni casi, infatti, è anche possibile adoperare il getto di vapore per igienizzare in modo ottimale.

Come pulire i divani sfoderabili

In presenza di un divano sfoderabile le operazioni di pulizia sono decisamente più semplici, ma anche in questo caso l’eliminazione della polvere tramite aspirapolvere rappresenta il primo step da compiere.

Solo dopo aver aspirato anche le più piccole particelle di sporco, infatti, è possibile rimuovere tutte le parti sfoderabili (cuscini, schienale, braccioli) e lavare il rivestimento a secco o in lavatrice, sempre rispettando le caratteristiche di ciascuna fibra.

Come funziona un’aspirapolvere senza fili

Focalizzando l’attenzione sull’aspirapolvere senza fili, è un dispositivo di pulizia caratterizzato da un’alimentazione a batteria ricaricabile, privo di cavo elettrico. Durante l’utilizzo, quindi, non è necessario mantenere l’elettrodomestico attaccato alla rete elettrica e questo aspetto garantisce una notevole maneggevolezza, che invece non è possibile ottenere adoperando un’aspirapolvere con filo.

Oltre a essere leggero e facilmente manovrabile, un’aspirapolvere senza fili è dotata di serbatoio per la raccolta della polvere e vanta una tecnologia ideata appositamente per intrappolare lo sporco grazie alle particolari spazzole, che permettono di raggiungere anche i punti più nascosti.

Un falso mito sull’aspirapolvere senza fili riguarda la scarsa autonomia e la durata limitata della batteria. Esistono modelli molto performanti, come l’aspirapolvere senza filo Dyson, che assicurano una notevole durata permettendo di completare la pulizia di più ambienti grazie a un’unica ricarica.

Come pulire con l’aspirapolvere Dyson

Chi opta per un’aspirapolvere senza filo Dyson può sempre contare sulla massima efficienza e versatilità. L’aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect™ Absolute, in particolare, si presta in modo ottimale alla pulizia delle superfici delle case con animali domestici, grazie soprattutto alla presenza delle spazzole con tecnologia anti-groviglio in grado di districare peli e capelli dal rullo che la rendono anche un’ottima aspirapolvere per divani, scopribile in tutti i suoi dettagli sul sito di Dyson.

Potente e smart, l’aspirapolvere di casa Dyson è dotato di spazzole con luce integrata capaci di illuminare anche la polvere invisibile, agevolando notevolmente la pulizia degli ambienti grazie alla potenza di 240AW e a una ricarica che assicura fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco.

Il dispositivo, inoltre, si caratterizza per la presenza di:

7 accessori inclusi, tra cui la mini-turbo spazzola anti-groviglio ideale per la pulizia degli arredi imbottiti , divani, materassi, cucce, scale, interni di auto e tappeti, districando peli e capelli grazie al rullo conico che li fa scivolare verso un’estremità catturandoli all’interno del contenitore;

, divani, materassi, cucce, scale, interni di auto e tappeti, districando peli e capelli grazie al rullo conico che li fa scivolare verso un’estremità catturandoli all’interno del contenitore; spazzola Digital Motorbar™, che adatta automaticamente la sua potenza a ogni superficie;

spazzola Fluffy Optic™, perfetta per rivelare le particelle microscopiche di polvere sui pavimenti duri normalmente non visibili ad occhio nudo;

schermo LCD, che riporta le informazioni in tempo reale misurando e contando le particelle di polvere.

