Come quando si formano le doppie punte o si notano le estremità danneggiate, fino anche alla possibile caduta, che è spesso causata anche da fattori esterni.

Cause della caduta dei capelli

Le cause della caduta dei capelli sono diverse e tra esse ci sono sicuramente le alterazioni fisiologiche dovute ai cambi di stagione, spesso correlate alle variazioni di luce e temperatura. In questi casi, è bene ricordarlo, la caduta è considerata fisiologica, come se fosse un processo naturale di rinnovamento dei capelli, anche se è comunque consigliabile monitorarla attentamente, riservando le dovute cure volte al mantenimento della salute dei capelli.

Altri fattori che possono contribuire alla caduta dei capelli comprendono aspetti come le fluttuazioni ormonali, eventuali carenze nutrizionali, oltre che gli eventi infiammatori, spesso causa dell’alopecia areata, e determinate condizioni psicologiche, come lo stress che può anch’esso portare alla comparsa di alopecia.

È importante notare differenze significative tra la caduta dei capelli negli uomini e nelle donne. Nell’uomo, si manifesta generalmente con il ritiro dell’attaccatura (stempiature) o il diradamento dei capelli nella zona subito sopra la nuca (chierica). Nelle donne, è più comune un diradamento diffuso e uniforme, causato dall’indebolimento della struttura, e una maggiore perdita di densità nella parte centrale della testa.

Rimedi

Per prevenire o trattare la caduta dei capelli, è essenziale seguire una cura costante e seguire alcune pratiche salutari:

Utilizzare oli naturali come cocco, mandorle o argan per creare impacchi nutrienti.

Seguire una dieta equilibrata ricca di proteine, vitamine A, B12 e C, e alimenti ricchi di ferro per favorire la salute dei capelli.

Quando ci si fa lo shampoo, massaggiare delicatamente le radici con i polpastrelli per stimolare la circolazione e la salute dei follicoli, evitando l’uso delle unghie.

Quando si utilizza il phon, è bene farlo a bassa temperatura e mantenerlo a una distanza di almeno 20 centimetri dalla testa o, magari, utilizzando prodotti che proteggano i capelli dal calore.

Limitare la frequenza dello shampoo a non più di una volta al giorno.

È possibile ricorrere anche a trattamenti reperibili in farmacia come Bioscalin Attivatore Capillare, un trattamento in fiale formulato appositamente per contrastare la caduta dei capelli nell’uomo e nella donna, soprattutto se conseguente a periodi di particolare stress, alimentazione squilibrata, cambi di stagione o eccessiva esposizione solare.

La sua particolare formulazione, sfrutta i benefici del brevetto Bioscalin attivatore capillare con iSFRP-1, che riesce ad agire efficacemente corroborando la crescita dei capelli e contrastandone la caduta.

