La Terra chiede aiuto e gli abitanti del pianeta devono far di tutto per aiutarla a sopravvivere. Non tutte le costruzioni si possono definire ecologiche seppur nuove, per questo motivo è bene informarsi sulle caratteristiche e su tutti i vantaggi che possiedono.

Perché adottare un comportamento ecosostenibile?

L’agenda del 2030 è un programma di azione che verte al raggiungimento di una serie di obiettivi per tutti i Paesi Membri Onu. Un insieme di punti da sviluppare entro la data indicata, per il bene dell’ambiente e del futuro della Terra. Ogni persona, anche in piccolo, può fare qualcosa per strizzare l’occhio all’ambiente che chiede aiuto.

Pensare di abitare in una casa ecologica, significa sposare alcuni fattori fondamentali che guardano al futuro:

Essere ecocompatibili;

Essere ecosostenibili;

Poter godere di benessere e risparmio.

La sostenibilità è un principio chiave da osservare, importante non solo in fase di progettazione di una idea ma anche in quella di realizzazione. Quando si parla di case ecosostenibili ed ecocompatibili ci si riferisce ad una abitazione ecologica con uso di materiali corretti non solo per la parte esterna ma anche interna. Si dimentica tutto ciò che è “inquinante” o che possa far male all’ambiente, adottando sistemi tecnologici all’avanguardia. È da considerarsi un trend moderno? Per qualcuno potrebbe anche tradursi in un seguire la moda, ma l’importante il raggiungimento dell’obiettivo finale. Ci sono tantissime tipologie di inquinamento, da quello luminoso sino a quello dei mari oramai colmi di plastica, ed è importante conoscerli tutti per poterli diminuire e pian paino eliminare.

casa ecologica

I vantaggi di una casa ecologica

In un mondo moderno come quello attuale, le case in legno abitabili ed ecologiche offrono ogni tipo di comfort e abitabilità. Le opzioni sono differenti, ma con gli stessi vantaggi e fattori di interesse progettabili a seconda del proprio desiderio personale.

I vantaggi sono tantissimi e il legno è il materiale già usato dalle popolazioni antiche per la costruzione delle loro abitazioni. È importante preservare le foreste dal disboscamento, per questo motivo usare un legno riciclato oppure da boschi progettati a tale scopo.

Tra i vantaggi maggiori, sicuramente l’ecocompatibilità di una abitazione di questo tipo. I protagonisti principali sono i materiali usati, con rispetto del ciclo produttivo e di tutte le regole che la natura detta. Cosa vuol dire? Nel momento in cui una casa viene demolita, i suoi materiali serviranno per un altro scopo e non saranno rifiuti inquinanti.

Una casa in legno è inoltre una abitazione a basso consumo energetico, scegliendo processi di lavorazione adeguati e studiando strategie che possano ottimizzare il consumo quando la si gestisce.

Caratteristiche per una casa ecosostenibile

Il concepimento di una casa ecologica è un insieme di progetti a favore della natura, senza rinunciare alle comodità e ad una vita tranquilla. Si parla di un rifugio personale, di un luogo dove chiudere la porta e dimenticare il mondo fuori.

È fondamentale che oltre ai vantaggi di cui sopra, ci siano anche delle soluzioni studiate per il benessere e il risparmio. I materiali scelti non dovranno contenere delle sostanze tossiche, ed essere traspiranti per contrastare la formazione di muffa e batteri. Non solo, il legno se lavorato a dovere sarà un ottimo alleato per l’isolamento termico per un risparmio economico durante tutte le stagioni. Inoltre è anche gradito l’isolamento acustico, per un riposo rigenerante.

Non manca il lato estetico, infatti queste case sono anche bellissime da guardare. Lo spazio esterno si fonde perfettamente con i colori della natura mentre gli interni sono abitabili, rilassanti e funzionali. Le caratteristiche delle case ecologiche non sono solo studiate per rispettare la natura ma anche le esigenze di chi ci abita.

Case ecologiche: trend o necessità?

Il nuovo concetto di abitazione tecnologica in legno si basa sulla costruzione di una casa moderna, ma con utilizzo di materiali riciclabili e in seguito rinnovabili. Essendo il legno completamente riutilizzabile, per la costruzione di queste case deve osservare determinate regole molto importanti.

Il vero trend è voler seguire una moda per rispettare la natura, per un futuro migliore della Terra e dei suoi abitanti. Il legno torna ad essere protagonista e la moda si veste di sostenibilità con la totale assenza di materiali tossici.

Tra questi, l’assenza del composto organico denominato formaldeide. Questo è possibile grazie ai metodi moderni utilizzanti che proteggono il legno, senza dover optare per elementi tossici. Stesso discorso i gas radon non trasportati sino in superficie dal terreno.

Il legno è inoltre trattato con materiali che contrastano l’umidità e la formazione della muffa. È una necessità perché questo materiale consente di progettare delle abitazioni anti sismiche, collaudate per eventuali terremoti e tutto ciò che ne consegue. Ovviamente, si parla di un prodotto ecologico e dell’assenza delle scariche elettrostatiche. Il legno contrasta l’acqua, il fuoco e anche i parassiti del legno senza riflettere le possibili onde magnetiche.

Si può quindi definire un trend ma anche una necessità per il futuro.

