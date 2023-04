Molti piccoli imprenditori, specie se titolari di attività commerciali come negozi, punti vendita, laboratori e saloni, li preferiscono ad altri stampati, perché sono estremamente versatili, economici e personalizzabili.

Oggi la tecnologia mette a disposizione diverse soluzioni per stampare gli adesivi e permette di ricreare i più disparati effetti adatti a tutte le superfici e, soprattutto, di qualsiasi dimensione.

Le etichette adesive si possono impiegare per decorare gli interni della propria attività e renderla più accattivante, ma si possono anche distribuire ai clienti, permettendo loro di collezionarli e attaccarli dove preferiscono. Sfruttati in questo modo diventano un potente passaparola tra i potenziali clienti di un’azienda, senza sostenere grandi costi pubblicitari.

In questo senso si può scegliere anche il supporto su cui verranno distribuiti, che potrà essere unico, per raccogliere tutti gli adesivi di forme e colori diversi, o singolo, in modo da realizzare diverse card collezionabili. Realizzarli è molto semplice, poiché basta semplicemente elaborare la grafica e inviare alla tipografa di riferimento la stampa degli adesivi.

Come sfruttare gli adesivi personalizzati

Anche se sembrano scontati, esistono molti oggetti di uso comune che possono essere rivestiti da adesivi. Dalla cover del cellulare fino alla carrozzeria della propria moto, dalla borraccia fino al PC, ognuno di questi strumenti di uso quotidiano può essere personalizzato con adesivi di forme, colori ed effetti differenti. Le aziende possono quindi sfruttare questa tendenza molto diffusa, in modo particolare tra i giovani, per divulgare il proprio logo o specifici messaggi elaborati per una sola campagna di comunicazione.

Come realizzare gli adesivi personalizzati

Per ottenere un risultato di grande impatto e allo stesso tempo spendere una somma di denaro contenuta, ci si può avvalere dei siti specializzati nella stampa sticker adesivi personalizzati, come Pixartprinting. Questi, infatti, mettono a disposizione modelli diversi per tipologia, dimensione e oggetto, che possono essere personalizzati con loghi, scritte e colori specifici. Non servono grandi competenze grafiche per elaborare il progetto; basta sfruttare il comodo editor online gratuito per realizzare la propria immagine.

Diversamente, se si ha un po’ di dimestichezza con i programmi di grafica, si può allora elaborare un progetto ad hoc e caricarlo direttamente per la stampa, settando dimensioni, supporti, tipologia di adesivo ed effetti. In questo modo si può davvero stampare e personalizzare di tutto, dalle vetrofanie o adesivi per i pavimenti, fino alle etichette da incollare sugli oggetti tascabili di tutti i giorni.

Quali materiali scegliere

Nella configurazione per una stampa di adesivi personalizzati, oltre alla grafica, è necessario scegliere anche effetti, finiture, dimensioni, supporti e materiali. Questo perché ognuna di queste opzioni restituisce un risultato diverso e si presta maggiormente per alcuni adesivi rispetto ad altri.

Per gli adesivi di grandi dimensioni da destinare, ad esempio, alle vetrine di un negozio, si può scegliere una stampa in resina su vinile, che restituisce un effetto 3D, oppure optare per una stampa olografica, che ricrea un effetto arcobaleno e caleidoscopico sull’immagine, rendendo i colori resistenti persino ai raggi UV. Quest’ultima stampa si può optare, ad esempio, per gli adesivi destinati ai motorini, essendo esposti a intemperie e raggi solari, ma anche alla cover di un PC.

Esiste un effetto, infine, che si chiama nobilitazione digitale, che riproduce alcune parti della stampa con effetto metallizzato in oro o argento o con l’impiego di una vernice in 3D.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO