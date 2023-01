La digitalizzazione è ormai un obiettivo che riguarda tutti i settori, che hanno modificato il loro modo di operare rispondendo ai mutamenti del mercato e delle abitudini della società odierna.

Tra i primi comparti a spostarsi in rete troviamo certamente quello della stampa, con il numero di giornali online che nel tempo sono cresciuti in modo esponenziale, visti i tanti vantaggi collegati rispetto alla tradizionale carta.

Le differenze tra un giornale online e cartaceo

Pubblicare un giornale online ha molti vantaggi rispetto a un’attività editoriale in forma cartacea, e non è un caso che siano sempre di più le testate digitali rispetto a quelle tradizionali.

In primis, i giornali online hanno una maggiore portata rispetto a quelli cartacei, in quanto in rete è possibile raggiungere un pubblico più ampio e globale in modo più facile e veloce, senza limiti legati alla diffusione geografica, senza contare costi considerevolmente più bassi.

A questo si aggiunge un maggior grado di interattività, potendo offrire maggiori funzionalità di interazione, come commenti, sondaggi e forum, che incoraggiano la partecipazione degli utenti e aumentano l’engagement.

La stampa digitale, inoltre, risulta essere maggiormente “sul pezzo”, essendo i giornali aggiornabili in tempo reale, consentendo di pubblicare notizie in modo rapido e tempestivo.

A livello di fruizione, la rete permette a chiunque di poter leggere articoli e contenuti in qualsiasi luogo o momento, consultando anche quelli di vecchia data, dovendo unicamente essere in possesso di una connessione internet.

Infine la capacità di personalizzazione. Online si possono utilizzare i dati raccolti sulle preferenze dei lettori per modificare i contenuti in base alle loro esigenze e migliorare l’esperienza di lettura.

I passi per creare un giornale online

Il lavoro di creazione giornale online è un’attività lunga e complessa e, per questo, non può essere portata avanti in modo approssimativo e senza una competenza specifica, al fine di non perdere tempo e denaro.

In generale, esistono alcune fasi fondamentali per poter pubblicare un giornale o un magazine in rete.

Il primo passo da intraprendere è senza dubbio relativo alla scelta di una piattaforma per la creazione del sito web, come WordPress o Joomla e il conseguente acquisto di un dominio e di un hosting.

Successivamente si passa alla personalizzazione del design in base alle proprie esigenze, utilizzando un tema già disponibile o creandone uno da zero, per poi creare e organizzare i contenuti del sito web, utilizzando categorie e tag per organizzare gli articoli.

Per migliorare l’interazione, è necessario implementare funzionalità come commenti, condivisione sui social media e abbonamenti per promuovere la partecipazione degli utenti e aumentare la visibilità del sito.

Anche il monitoraggio dei dati è fondamentale, al fine di comprendere il comportamento degli utenti sul portale e modificare le proprie strategie di pubblicazione e gli argomenti per redigere i contenuti e gli articoli.

Infine, promuovere il sito web attraverso il marketing digitale, come SEO, Social Media Marketing, Email Marketing, e pubblicità online.

In linea generale, una testata online di successo si dovrebbe concentrare su un design accattivante, sulla qualità dei contenuti e sulla capacità di creare una community fidelizzata che costantemente consulta il sito web.

Cosa sono i giornali online verticali

Per aumentare le possibilità di avere una testa online di successo è consigliabile impegnarsi su contenuti rivolti a un pubblico target ben definito, in una modalità che viene comunemente chiamata “giornale verticale”.

I giornali online verticali sono siti web che trattano un argomento specifico o una nicchia di mercato, invece di coprire una vasta gamma di argomenti come quelli generalisti. Ad esempio, un giornale verticale potrebbe concentrarsi su materie particolari, prendendo spunto anche dalle tendenze attuali, come l’ambiente, la tecnologia, la finanza o il settore della moda.

I vantaggi sono relativi all’opportunità di attirare un pubblico specifico interessato ad un determinato argomento e di offrire contenuti più approfonditi e di qualità rispetto ai giornali generalisti.

Inoltre questi siti possono monetizzare meglio rispetto alle altre testate online, attraverso la pubblicità mirata, affiliate marketing o vendita di prodotti o servizi specifici.

In quest’ottica, è quindi importante individuare con cura un argomento che sia di interesse per un pubblico specifico e che offra opportunità di monetizzazione, creando contenuti di qualità che rispondano alle domande e alle esigenze degli utenti.

Anche in questo caso, il digital marketing è fondamentale, mediante l’utilizzo delle giuste strategie di SEO per raggiungere il pubblico specifico, e realizzando una community attiva e fedele attraverso funzionalità interattive come commenti, sondaggi e forum, anche mediante l’uso dei social media e della pubblicità online per aumentare la visibilità del sito.

Infine, per essere davvero in linea con i desideri degli utenti, è prioritario porre in essere una costante attività di analisi dei dati del traffico sul giornale, per capire come gli utenti interagiscono con il sito e apportare eventuali miglioramenti.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO