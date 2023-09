Questo aspetto è certo sempre importante, ma si affianca alla necessità, nata e cresciuta parallelamente allo sviluppo del web, di coinvolgere e rendere partecipe il proprio target di riferimento.

Per riuscirvi, è necessario riuscire a rafforzare la presenza online del brand attraverso la messa in atto di strategie di digital marketing efficaci e mirate al raggiungimento degli obiettivi. Tra le chiavi per ottenere visibilità e credibilità online rientrano la creazione di contenuti coinvolgenti e il miglioramento del posizionamento del sito web o del blog aziendale nella SERP, il quale può essere ottenuto anche grazie a un servizo link building professionale.

In questo articolo andremo alla scoperta di alcune strategie di marketing digitale efficaci per aiutare l’azienda a crescere e a ritagliarsi il proprio posto anche online.

1. La creazione di contenuti coinvolgenti, rilevanti e di qualità

Creare contenuti di alta qualità, che siano al contempo utili, rilevanti e coinvolgenti, è uno dei modi migliori per far crescere la propria presenza online, aumentando l’autorevolezza dell’azienda.

Quando si parla di contenuti, non si fa riferimento solo agli articoli informativi o alle pagine di presentazione presenti sul sito web, ma anche ai video, alle guide pratiche, agli e-book gratuiti, alle fotografie, alle infografiche e via dicendo.

Tutti questi media, se scelti con attenzione e utilizzati al meglio, sono in grado non solo di attirare l’attenzione del pubblico, ma anche di dimostrare la propria conoscenza del settore e le proprie competenze.

Per dare i risultati migliori, i contenuti devono essere condivisi sui canali giusti, ossia quelli maggiormente utilizzati dal target che si vuole raggiungere.

2. Ottimizzazione SEO e link building

Anche il migliore dei contenuti, se non viene ottimizzato, rischia di rimanere invisibile e di perdersi tra i milioni di articoli, video, immagini simili presenti sul web.

Applicando una buona strategia SEO si ha invece l’opportunità di posizionare al meglio pagine e articoli sui motori di ricerca, raggiungendo i vertici della SERP per le parole chiave più idonee.

In più, coniugando a questa tecnica un’altra molto efficace, la link building, la quale consiste nell’ottenere link in entrata di alta qualità, provenienti da siti web autorevoli, le possibilità di farsi raggiungere in modo naturale dal proprio target aumentano in modo esponenziale.

3. Campagne di Pubblicità Online

Mentre la SEO consente di ottenere visibilità sui motori di ricerca in modo naturale e i contenuti di qualità aiutano ad attrarre e fidelizzare i clienti, le campagne pubblicitarie a pagamento, tra cui rientrano quelle basate sul PPC o Pay-Per-Click, consentono di aumentare rapidamente la visibilità del brand e di raggiungere un pubblico mirato grazie alle strategie di targetizzazione.

4. L’uso strategico dell’Email Marketing

Un’altra strategia di digital marketing che, se applicata in modo corretto, può portare ottimi risultati è quella basata sulle e-mail e sull’invio di informazioni, comunicazioni, newsletter a liste di contatti.

5. Analisi continua dei risultati

Mettere in atto le diverse strategie non basta per ottenere risultati duraturi; per riuscirvi è fondamentale effettuare una continua analisi di dati e statistiche, e utilizzare i risultati per migliorare e ottimizzare tutta la strategia di digital marketing.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO