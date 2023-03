Il doppio titolo non deve essere confuso con la doppia laurea. Mentre il primo termine indica una laurea valida sia in Italia che all’estero, il secondo fa riferimento alla possibilità, data dalla legge n.33 del 2022, di effettuare l’iscrizione a due corsi di laurea in contemporanea.

La doppia laurea, conseguibile anche online, permette in pratica di seguire allo stesso tempo due corsi universitari afferenti a classi diverse, così da ridurre i tempi per terminare gli studi e accedere al mondo del lavoro con due differenti titoli di laurea, maggiori competenze, conoscenze ed esperienze.

Diversamente da questa, il doppio titolo consiste in un’unica laurea, conseguita dunque in un singolo corso di studi, avente però carattere di doppio titolo, in quanto valida anche nel Paese estero nel quale viene seguito parte del percorso universitario.

Double degree: di cosa si tratta

La laurea binazionale è un doppio titolo di studio che può essere conseguito da quegli studenti universitari che scelgono di svolgere parte del percorso universitario presso un Istituto Accademico Internazionale che abbia stipulato specifici accordi bilaterali con quella italiana presso la quale è iscritto. Questo aspetto è molto importante in quanto garantisce la coerenza del curriculum universitario.

Per ottenere una double degree è necessario frequentare uno o due anni di corso presso l’Università estera scelta, sostenendo gli esami nella lingua del Paese ospitante oppure in inglese.

La laurea ottenuta in questo modo avrà una doppia validità e risulterà, a tutti gli effetti, un doppio titolo con valenza sia italiana sia estera.

I vantaggi della double degree

La double degree permette di fatto di ottenere una doppia laurea internazionale attraverso un unico percorso di studi. Oltre a questo, c’è da tenere presente che uno dei due titoli conseguiti avrà valore anche all’estero e, per questo motivo, consentirà di frequentare master, dottorati e specializzazioni nel Paese presso il quale è stato seguito il percorso universitario, senza dover sostenere esami aggiuntivi o richiedere la convalida del titolo.

Altro vantaggio non trascurabile riguarda il fatto che lo studente si troverà ad affrontare un percorso di studio intensivo in una lingua estera. Questo gli consentirà non solo di apprendere la lingua, ma di padroneggiarla in tutte le sue sfaccettature.

Altri vantaggi riguardano l’acquisizione di soft skill, come la flessibilità e l’adattamento, spendibili in ambito lavorativo, e la maggiore probabilità di trovare lavoro entro dodici mesi dalla discussione della tesi.

Come conseguire la laurea binazionale

Richiedendo specifici accordi tra Università italiane ed estere, le lauree binazionali mettono a disposizione posti limitati.

Chi desidera conseguirne una, deve tenere d’occhio i bandi di selezione universitari e accertarsi di possedere tutti i requisiti richiesti. Questi riguardano in genere la padronanza dell’inglese e della lingua parlata nel Paese ospitante, il merito accademico, i crediti acquisiti e, non ultimo, le motivazioni che spingono a scegliere una double degree.

Double degree ed Erasmus: sono la stessa cosa?

Benché entrambi consentano agli studenti universitari di svolgere un periodo di studi all’estero, Double Degree ed Erasmus differiscono per finalità, durata e modalità di selezione e svolgimento.

Mentre il primo, come abbiamo visto, prevede una selezione rigida, una durata minima di un anno e si conclude con l’ottenimento di un doppio titolo internazionale, il secondo mette a disposizione un maggior numero di posti, ha durata in genere più breve e consente esclusivamente di riconoscere gli esami sostenuti nell’Università straniera, senza rilasciare una laurea con valenza binazionale.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO