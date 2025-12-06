Illiad, addio a questo servizio gratuito: utenti costretti a pagare d’ora in poi

Dal prossimo anno gli utenti Iliad dovranno fare i conti con un cambiamento che segna la fine di uno dei vantaggi più apprezzati dell’operatore. Una novità che riguarda chi viaggia e che, per anni, ha permesso di utilizzare la propria offerta senza costi aggiuntivi anche fuori dall’Italia. Ora lo scenario si modifica e molti clienti dovranno valutare nuove abitudini e possibili costi extra. Le informazioni ufficiali chiariscono cosa succederà e quali Paesi entreranno, o usciranno, dalla lista del roaming senza sovrapprezzi.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 per gli utenti Iliad

Dal 31 dicembre 2025 Iliad interromperà il servizio gratuito di roaming zero nel Regno Unito: una decisione legata al fatto che, con la Brexit, il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2021. Fino alla fine dell’anno gli utenti potranno ancora chiamare, ricevere telefonate, inviare SMS e navigare sul territorio britannico con la propria offerta italiana, senza costi aggiuntivi. Dal giorno successivo, invece, si passerà alle tariffe previste per i Paesi extra-UE, che Iliad comunicherà a breve.

Questa modifica coinvolge anche Gibilterra, che esce a sua volta dalla lista del roaming zero. In compenso, entrano per la prima volta Moldavia e Ucraina, ampliando la copertura senza costi aggiuntivi all’interno dell’area europea compatibile con il regolamento UE.

Il roaming zero all’interno dell’Unione Europea rimane invece garantito fino al 2032, come stabilito dal Regolamento 2022/612 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato il 6 aprile 2022.

Se da un lato i clienti perdono un servizio gratuito nel Regno Unito, dall’altro arriva una buona notizia: dal 1° gennaio 2026 aumenteranno i GIGA utilizzabili in Europa per tutte le offerte Iliad.

L’incremento è legato alla riduzione del costo all’ingrosso applicato tra operatori: la tariffa massima passerà da 1,30 euro per gigabyte nel 2025 a 1,10 euro per gigabyte nel 2026. Questo valore serve per calcolare la quantità di GIGA inclusi in roaming europeo secondo la formula:

GIGA Europa = (costo mensile del pacchetto IVA esclusa / 1,10) x 2

Dal 1° gennaio 2027 la tariffa scenderà ulteriormente a 1 euro per gigabyte.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 per gli utenti Iliad – leonardo.it

Ecco una panoramica delle soglie aggiornate, valide da gennaio 2026:

5,99€/mese: da 8 a 9 GIGA

6,99€/mese: da 9 a 11 GIGA

7,99€/mese: da 11 a 12 GIGA

8,99€/mese: da 12 a 14 GIGA

9,99€/mese: da 13 a 15 GIGA

11,99€/mese: da 16 a 18 GIGA

13,99€/mese: da 18 a 21 GIGA

14,99€/mese: da 19 a 23 GIGA

Un altro dettaglio significativo riguarda il costo extra-soglia, che diminuirà da 0,001586€/MB a 0,00134€/MB.

Per chi viaggia abitualmente nel Regno Unito, però, la novità principale rimane quella: il servizio gratuito non ci sarà più e sarà necessario fare attenzione alle nuove tariffe extra-europee.