MoxaDistryShop , gigante dell’e-commerce B2B in Italia, ha chiuso l’anno con un fatturato che ha registrato un’impennata pari a ben il 40% in più nelle vendite, una crescita che conferma il brand come leader di settore e ridefinisce i confini dell’eccellenza in materia.

Le radici della qualità e dell’innovazione

Alessandro Di Banella, vicepresidente di Jampel e figura di spicco in Moxa Distry Shop, ha attribuito il successo raggiunto grazie all’attenzione costante verso la qualità e l’innovazione dei prodotti offerti e dei servizi erogati.

Durante una recente intervista il CMO ha dichiarato: “Dobbiamo tutto ai nostri Clienti e alla loro fiducia espressa sempre scegliendo prodotti di altissima qualità e offerti al miglior prezzo online; e optando per un servizio clienti esclusivo e una assistenza tecnica certificata MOXA MTSC”.

Un GRAZIE di cuore ai Clienti Moxa Distry Shop

A fronte del ruolo cardine ricoperto dai Clienti per l’importante crescita del marchio, Di Banella ha voluto ulteriormente, e in diverse occasioni, ringraziare la fedeltà dei Clienti con le parole che riportiamo qui integralmente da una sua intervista: “Questa incredibile crescita di Moxa Distry Shop non sarebbe stata possibile, senza ciascuno dei nostri Clienti.Per questo desidero ringraziarvi uno ad uno, per la vostra fiducia, la lealtà, la stima, per ogni singolo ordine, o feedback, che sono stati indispensabili al raggiungimento di questi risultati”.

I feedback dei Clienti: la voce di Moxa Distry Shop

Impossibile dare spazio a tutti i feedback e alle testimonianze rilasciate dai Clienti soddisfatti: sono tantissimi. Riportiamo qui solo un paio di feedback a testimonianza della voce di tanti.

Un Cliente ha scritto: “Grazie a Moxa Distry Shop: sullo shop online ho trovato tutto ciò di cui avevo bisogno e sono rimasto molto colpito anche da un’assistenza clienti che ha superato tutte le mie aspettative”.

Una cliente ha affermato: “La qualità dei prodotti non regge confronti. Ho comprato dal sito, dove ho trovato i prezzi più convenienti del mercato e una facilità e sicurezza di acquisto mai provate. Grazie Moxa Distry Shop”.

Un grazie speciale a Squeezemind

Per l’immenso contributo nelle strategie di marketing online, Moxa Distry Shop desidera inoltre ringraziare Squeezemind, l’agenzia di marketing che sta dietro al successo del web.

Queste le parole del CMO Di Banella: “A nome di Moxa Distry Shop desidero ringraziare tutto il team di Squeezemind che da subito ha creduto in noi e ha lavorato con profonda dedizione e costanza affinché potessimo ottenere questo nostro successo oggi. Senza questo prezioso know-how non avremmo potuto continuare questo nostro percorso di crescita”.

Sempre più orientati al futuro

Il futuro di Moxa Distry Shop è gim iniziato ma continuerm giorno dopo giorno con l’impegno e la costanza che contraddistingue il marchio e che lo porterm sempre e sempre più a nuovi standard.

“Quale sarà il futuro di Moxa Distry Shop? Beh, per noi è molto chiaro: lancio di nuovi prodotti, attenzione costante verso promozioni speciali e offerte e un impegno inarrestabile innovazione e eccellenza per tutti i servizi erogati ai Clienti” conclude il CEO.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare info@moxadistryshop.com

