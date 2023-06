Va specificato a monte che entrambe le garanzie costituiscono una copertura opzionale rispetto alla RC auto obbligatoria. Questa, infatti, copre solo la Responsabilità Civile del titolare e non anche altre forme di danno al veicolo, anche senza la sua diretta responsabilità.

A questo proposito, le compagnie mettono a disposizione degli assicurati la possibilità di aggiungere polizze opzionali che prendono il nome di Garanzie Accessorie. Tra queste rientrano l’assicurazione auto Kasko o Minikasco.

Spieghiamo meglio le due opzioni.

Garanzia Kasko

La garanzia Kasko, nota anche come Kasko completa o Kasko totale, è una forma di assicurazione completa per il veicolo. Offre una copertura più ampia e inclusiva rispetto alla Mini Kasko. Solitamente, la garanzia Kasko comprende le coperture come il danneggiamento accidentale, che copre i danni causati da incidenti stradali o da eventi imprevisti come urti, collisioni, ribaltamenti, incendi, vandalismo, danni da grandine, ecc.

Ma copre anche il furto del veicolo, che può verificarsi principalmente quando l’auto viene lasciata in aree di parcheggio pubbliche, incustodite.

Questa garanzia copre, poi, anche i danni causati da eventi naturali come tempeste, alluvioni, terremoti, ecc. Perfetta quindi per chi abita in zone dal clima relativamente avverso.

Non ultimo, estende la copertura della RC auto anche ai danni causati da terzi, persone o veicoli, in caso di incidenti stradali.

La garanzia Kasko offre quindi una protezione più completa e può essere particolarmente indicata per auto o moto di valore elevato o per coloro che desiderano una copertura estesa per il proprio veicolo o per guidatori che hanno ancora poca esperienza al volante.

Garanzia MiniKasko

La MiniKasko, a volte chiamata Kasko parziale o Kasko ridotta, offre una copertura limitata rispetto alla Kasko completa. Solitamente, include una selezione di coperture specifiche, che possono variare a seconda della compagnia assicurativa. Tra queste possono rientrare furto e rapina, per i danni derivanti dalla rapina del veicolo, ma anche dai danneggiamenti derivanti da incendio ed eventi naturali. In questi casi alla RC auto si aggiunge una copertura dai danni causati da incendi, esplosioni, fulmini, eventi atmosferici come tempeste o grandinate, ecc.

Si tratta, quindi, di una protezione per i rischi più comuni, ma potrebbe non coprire i danni causati da incidenti stradali o altre circostanze specifiche.

In sintesi, la garanzia Kasko completa offre una copertura più estesa e completa per il tuo veicolo, inclusi danni accidentali, furto, eventi naturali e danni causati da terzi. La Mini Kasko, invece, offre una copertura limitata che di solito si concentra su alcuni rischi specifici come furto, incendio ed eventi naturali. La scelta tra le due opzioni dipenderà quindi in base alle proprie esigenze personali, dal valore dell’auto e dalle proprie preferenze.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO