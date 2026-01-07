Sempre più italiani scelgono un SUV medio: i più venduti del 2025

Il 2025 ha confermato il dominio dei SUV medi nel mercato italiano, con oltre trecentomila immatricolazioni e una crescita costante. Questa categoria offre oggi la più ampia varietà di alimentazioni disponibili, dal benzina mild hybrid al diesel, fino ai plug-in hybrid e ai modelli elettrici.

La loro versatilità, unita a un comfort sempre più elevato e a tecnologie avanzate, spiega perché un quinto del mercato nazionale appartenga ormai ai SUV. I modelli più venduti raccontano filosofie diverse, tra efficienza urbana, prestazioni autostradali e soluzioni tecniche raffinate che rispondono a esigenze molto eterogenee.

I migliori SUV medi del mercato

Nissan Qashqai, che nel 2007 inventò il concetto di crossover medio, torna protagonista con un restyling che abbandona la storica V-Motion per una griglia tridimensionale. Lunga 443 centimetri, propone superfici più filanti, verniciatura integrale e cerchi fino a venti pollici, con un abitacolo dominato da display da 12 e 12,3 pollici con suite Google.

Il bagagliaio da 504 litri conferma la vocazione familiare, mentre la gamma motori include i benzina mild hybrid 1.3 DIG‑T e il sistema e‑Power da 205 cavalli. Quest’ultimo utilizza un motore elettrico per la trazione e un tre cilindri turbo come generatore, offrendo un’esperienza di guida simile a un’elettrica.

Kia Sportage, lunga 454 centimetri, punta su un design sportivo e interni moderni con doppio schermo da 12,3 pollici e infotainment ricco di funzioni multimediali. L’abitabilità è tra le migliori della categoria, con un bagagliaio da 587 litri e una dotazione tecnologica che include app come YouTube e Netflix.

La gamma motori è una delle più complete: benzina 1.6 da 150 cavalli, diesel mild hybrid da 136 cavalli, full hybrid da 239 cavalli e plug‑in hybrid da 287 cavalli. Quest’ultima offre fino a 71 chilometri in elettrico, confermando la vocazione polivalente del modello coreano.

BMW X1 interpreta il segmento con un taglio premium, grazie a un design muscoloso lungo 450 centimetri e interni curati con doppio display da 10 pollici. Il bagagliaio da 500 litri e la piattaforma multi‑energia permettono una gamma motori vastissima, dal diesel 18d ai benzina mild hybrid fino alle versioni M da 300 cavalli.

Completano l’offerta due plug‑in hybrid da 245 o 326 cavalli e le varianti elettriche iX1 da 150 o 230 cavalli. I prezzi partono da 42.200 euro, posizionandola tra le proposte più raffinate del segmento.

Volkswagen Tiguan, lunga 454 centimetri, evolve con un frontale più alto, una striscia luminosa e un bagagliaio record da 652 litri. La gamma include diesel fino a 193 cavalli, benzina mild hybrid e versioni plug‑in hybrid da 204 o 272 cavalli, con prezzi da 42.050 euro.