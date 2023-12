Sono emerse realtà imprenditoriali innovative che hanno saputo coniugare efficacemente la capacità di produrre un’ampia gamma di materiali stampati con i punti di forza che caratterizzano il web.

Tra queste, in Italia spicca Sprint24, una tipografia online che ha saputo imporsi sul mercato fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento del settore, forte di un know how tecnico elevato e di un servizio puntuale.

Il tutto ideando anche il cosiddetto METODO STAMPA SEMPLICE®,strutturato appositamente per soddisfare al meglio le più diverse esigenze di ogni genere di realtà professionale.

Sprint24: il servizio user friendly della tipografia online

Naturalmente, sulla tipografia online di sprint24 è possibile personalizzare ogni aspetto del prodotto, tenendo conto delle proprie, specifiche necessità.

Dalla scelta del formato, dell’orientamento e del tipo di carta, fino a quella della rilegatura e dei vari effetti finali che è possibile applicare, sono numerosi gli elementi sui quali si può intervenire per conferire un tocco di unicità ai propri stampati.

Il tutto avviene in modo semplice e intuitivo, grazie alla presenza sul portale di un pratico configuratore online. In ogni caso, è possibile avvalersi anche del supporto altamente qualificato dei grafici di Sprint24, in grado di fornire consigli utili, con cui rendere la propria comunicazione e i propri stampati ancora più efficaci.

Quali stampati realizzare con Sprint24?

Con Sprint24 è possibile realizzare un ampio ventaglio di stampati: la tipografia online, infatti, mette a disposizione delle imprese e dei liberi professionisti tantissime soluzioni perfette per fare branding, rafforzare la comunicazione e puntare a far crescere il business.

Per esempio, si può scegliere di rivolgersi alla piattaforma per creare biglietti da visita accattivanti e di grande effetto, scegliendo tra modelli classici, plastificati, pieghevoli oppure in vernice UV e in oro 3D.

Naturalmente, con Sprint24 è possibile dare vita anche a volantini e pieghevoli originali, a cui affidare, per esempio, il lancio di nuovi prodotti e servizi oppure la comunicazione di offerte speciali e promozioni dedicate.

In più, la tipografia online permette di creare calendari e agende, perfetti da distribuire come omaggio a partner commerciali, dipendenti e collaboratori così come ai propri clienti, per aumentarne la fidelizzazione.

Non solo stampati: gli altri prodotti di Sprint24

Oltre agli stampati, con Sprint24 è possibile realizzare anche pannelli rigidi, packaging, sticker e vetrofanie.

Per quanto riguarda nello specifico i pannelli, uno dei materiali più utilizzati è il forex, che si presta a essere personalizzato e che può essere sfruttato anche all’esterno, viste le sue caratteristiche di solidità e di resistenza.

In questo caso, oltre all’orientamento del pannello (orizzontale o verticale) e ai colori, è possibile optare per vari spessori millimetrici diversi e decidere se eseguire o meno un taglio sagomato.

Sprint24: i vantaggi della stampa online

Scegliere di affidarsi a un servizio tipografico completamente digitale come quello offerto da Sprint24 offre numerosi vantaggi, a cominciare dal fatto che per tutto l’iter di messa a punto del file e fino alla consegna finale, l’utente viene seguito dal personale tecnico della tipografia, in modo che il risultato sia sempre ottimale.

Inoltre, nel caso di dubbi in merito al tipo di supporto o all’opzione di stampa da scegliere, un addetto di Sprint24 guiderà il cliente fino al completamento del lavoro.

Una volta che il prodotto finale è stato stampato, sarà poi possibile riceverlo in tempi brevi attraverso un metodo di spedizione tracciato e affidabile. Inoltre, qualora si avesse l’esigenza di entrare in possesso del materiale nel più breve tempo possibile, è possibile optare per il Servizio Business, che permette di ricevere i prodotti entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine.

