Sono tante le scuole specializzate che permettono a migliaia di ragazzi di formarsi nel migliore dei modi sfidar le sfide del mercato e del lavoro con gli strumenti, giusti, impostare sessioni di lavoro anche a lungo termine. Sbaglia chi pensa che un’attività del genere richieda poca applicazione o poco studio: si dovranno affrontare anni di impegni, studio, aggiornamento e anche esperienza sul campo prima di poter accertare la propria professionalità inerente qualsiasi campo.

Rome Business School, specializzazione in diversi livelli

A questo proposito in molti hanno deciso di frequentare i Master della Rome Business School, leader nel settore della specializzazione di diversi settori a livelli ottimali. La sua formazione online ha superato i 10 anni, una vera e propria garanzia che non lascia alcun dubbio. La Rome Business School è membro di Planeta Formación y Universidades, un network internazionale che è stato creato da De Agostini e dal gruppo Planeta, uno dei leader mondiali per quanto riguarda l’istruzione superiore. Chi intraprenderà un’esperienza del genere di sicuro si assicurerà un’esperienza completa così come altamente professionale.

Diverse qualifiche che ne attestano l’ottimo livello

Una qualità che non è improvvisata, infatti la Rome Business School è una delle sole due scuole in tutta Italia che hanno il certificato da EOCCS-EFMD proprio la qualità di questi suoi master online. Non solo, la stessa ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento ufficiale del Best Masters & MBA Ranking 2021 di Eduniversal per dieci dei suoi programmi Master. Un biglietto da visita che certifica il lavoro costante che ha sempre e solo un unico obiettivo: formare manager sempre più efficaci per un mondo migliore. Anche ASFOR l’ha accreditata per l’Executive Master in Master and Sales.

Quali altri Master?

Rome Business School dà la possibilità poi di formarsi per Executive Master in Gestione delle Risorse Umane per lo sviluppo di qualità personali e professionali indispensabili per guidare l’interazione con gli altri; Executive Master Gestione dell’Arte e dei Beni Culturali per Sviluppare competenze manageriali verticali su differenti industry, tra cui entertainment, cultural institution e Crypto Art; spazio poi all’Executive Master in Finanza e Mercati Finanziari in cui gli studenti applicheranno Practice Oriented e modelli di Financial Modeling, partecipando ad un Business Valutation Game, in cui eseguiranno una valutazione finanziaria completa di un’azienda reale.

Tutti interessanti e qualche particolarità

Ancora il Global Master in Fashion and Luxury Management per una full immersion nel lusso e nella moda. Mettetevi nei panni di un merchandiser di e-Commerce di lusso con Armani. Siete appassionati di sport? Allora l’Executive Master in Gestione dello Sport è quello che fa per voi; infatti, si avrò alla possibilità di approfondite funzioni, impatto ed organizzazione delle principali realtà del mondo dello sport, tra cui FIFA, UEFA e CIO. Gli studenti apprenderanno il business dello sport mettendo in pratica i concetti teorici e svolgendo attività di rebranding, di comunicazione, sponsorship, merchandising e gestione di eventi sportivi.

Una crescita costante e altamente professionale

Questi e altri sono i Master con cui Rome Business School fa crescere in modo altamente professionale i priori studenti Una concezione nuova, dinamica e anche moderna del mondo del lavoro e di come approntarlo nella posizione migliore e con gli strumenti adatti.

