Il lago di Carezza – Karersee in lingua tedesca – è uno dei laghi alpini più conosciuti dell’Alto Adige. Si trova in Val d’Ega, destinazione turistica estiva e invernale.

Per gli amanti della neve e per gli appassionati degli sport invernali, questa zona è ideale per trascorrere una settimana bianca all’insegna del divertimento e del relax, grazie alla presenza dell’attrezzato comprensorio sciistico Carezza Dolomites.

Se state prendendo in considerazione la possibilità di una vacanza invernale in questa zona, ecco qualche utile consiglio al riguardo.

La scelta della struttura di soggiorno

Per la vostra settimana bianca in Val d’Ega, dovreste scegliere una struttura accogliente, dotata di tutti i comfort e che offre servizi di alto livello. È per esempio il caso dell’hotel Alpenrose al lago di Carezza, un elegante 4 stelle gestito da molti anni dalla famiglia Auer. Si trova a Nova Levante, a breve distanza dallo splendido lago alpino sul quale si riflettono le cime del Latemar e del Catinaccio (o Rosengarten), due maestosi gruppi montuosi dolomitici.

Tra i servizi dell’hotel si ricordano la piscina interna, la piscina esterna riscaldata, un’area wellness con sauna finlandese, bagno turco, cabina a raggi infrarossi, percorso Kneipp e area relax. Si possono richiedere trattamenti wellness ed è anche presente un’area fitness.

L’offerta gastronomica prevede colazione a buffet, uno spuntino pomeridiano e la cena con un menù di cinque portate.

Vacanze invernali nella zona del lago di Carezza – newsmondo.it

Il comprensorio sciistico Carezza Dolomites: la stagione 2025-2026

La stagione sciistica 2025-2026 nel comprensorio sciistico Carezza Dolomites inizia il 6 dicembre 2025 (sabato) e terminerà il 6 aprile 2026 (lunedì); gli orari indicativi di servizio dei 13 impianti di risalita vanno dalle 8:30 alle 16:30.

L’area sciistica è compresa tra i 1.182 e i 2.337 m di altitudine. Qui gli appassionati di sci alpino hanno a disposizione 40 km di piste, suddivise tra piste blu (19 km), rosse (16,2 km) e nere (4,8 km).

Gli snowboarder potranno divertirsi nell’attrezzato Snowpark Carezza, adatto a famiglie, principianti ed esperti. Tra l’altro, qui si trova l’Italy’s first kids learning park, dove i più piccoli potranno muovere i primi passi nel mondo del freestyle.

Per chi ama praticare lo sci di fondo ci sono piste in diverse località della Val d’Ega: Obereggen, Nova Levante-Carezza, Collepietra e a Nova Ponente-Monte San Pietro.

Per quanto riguarda invece lo slittino, a Nova Levante si trova la pista da slittino Hubertus, lunga 1,2 km e adatta anche alle famiglie.

Ci sono infine numerose possibilità anche per gli amanti delle ciaspolate.

I mercatini di Natale

Quest’anno non viene organizzato il mercatino di Natale al lago di Carezza, tuttavia, per il giorno 8 dicembre è previsto il Mercatino di Natale alla Casa Culturale di Nova Ponente.

Può valere però la pena recarsi a Bolzano, raggiungibile in circa 40 minuti di auto. Il mercatino di Natale di Bolzano è il più grande dell’Alto Adige e quest’anno saranno allestite 112 casette. L’atmosfera che si respira in città in questo periodo è davvero unica.

Il periodo di apertura va dal 28 novembre fino al 6 gennaio 2026, ma l’inaugurazione sarà fatta il 27 novembre alle ore 17. Gli orari di apertura degli espositori sono i seguenti: ore 11-19 dal lunedì al giovedì e ore 10-19 dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. Il giorno di Natale gli stand resteranno chiusi.