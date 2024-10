L’edilizia sta diventando sempre più sostenibile grazie a materiali specifici ed innovativi che la rendono meno impattante sull’ambiente circostante. Nello specifico, negli ultimi tempi, si sta parlando del micelio, la parte vegetativa dei funghi, che potrebbe rappresentare il vero e proprio punto di partenza per le costruzioni del futuro.

I funghi alla base dell’edilizia sostenibile del futuro

Nel mondo delle costruzioni, la ricerca di materiali sostenibili è una vera e propria missione: tra questi, ci sono i funghi che rappresentano una risorsa importante e, al contempo, innovativa.

Questo materiale naturale, capace di crescere in poco tempo utilizzando risorse limitate, si sta affermando come una soluzione ecologica per il futuro dell’edilizia.

Il micelio, che rappresenta la struttura vegetativa dei funghi, è al centro di questa rivoluzione: un materiale biologico, resistente e biodegradabile che potrebbe rivoluzionare il settore.

Ingegnere impegnato in costruzioni

Il micelio è – infatti – composto da una rete di filamenti che i funghi utilizzano per nutrirsi e riprodursi. Quando lo stesso è coltivato in appositi stampi, può prendere qualsiasi forma e crescere in pochi giorni, senza aver bisogno di molta energia o risorse.

Per questo motivo, è ottimo per la creazione di mattoni, pannelli isolanti e altri componenti da costruzione.

Le caratteristiche di questo innovativo materiale

Una delle sue principali caratteristiche è la leggerezza combinata alla resistenza. I mattoni a base di micelio sono più leggeri dei tradizionali blocchi di cemento, ma abbastanza robusti da sostenere carichi significativi, offrendo al contempo eccellenti proprietà isolanti.

L’uso del micelio nell’edilizia riduce l’impatto ambientale, contribuendo anche a creare un’economia circolare.

I prodotti derivati dal micelio sono completamente biodegradabili: al termine del loro ciclo di vita, possono essere riciclati nel terreno, senza lasciare rifiuti o emissioni nocive. Inoltre, la coltivazione del micelio può avvenire su rifiuti organici, come la segatura o i residui agricoli.

Un altro grande vantaggio del micelio è la sua capacità di resistere al fuoco e agli agenti atmosferici, per questo rappresenta un materiale sicuro e durevole.

In più, le sue proprietà antisettiche e la capacità di purificare l’aria creano un ambiente salubre nelle abitazioni.

