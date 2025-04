La pasticceria più inclusiva al mondo si trova in Italia

Una pasticceria inclusiva e crudista che tiene in considerazione delle esigenze delle persone che soffrono di celiachia e di pressione alta, di diverse malattie e di allergie. Tale realtà è nata a Roma e ha il nome di Grezzo Raw Chocolate, ideata da Nicola Salvi. Un luogo di dolcezze, unico nel suo genere. Scopriamone di più.

La prima pasticceria crudista e inclusiva al mondo

A Roma è nata la prima pasticceria crudista e inclusiva al mondo ideata da Nicola salvi. La Grezzo Raw Chocolate, infatti, permette a chiunque di poter gustare un dolce senza temere di sentirsi male in un secondo momento.

Ogni creazione – infatti – è pensata ad esempio per chi soffre di malattie specifiche, per chi è celiaco, ma anche per chi soffre di pressione alta e non solo.

Pasticceria che prepara dolci senza glutine

Come lo stesso fondatore ha sottolineato, una pasticceria deve essere inclusiva al fine di rispettare le persone che non possono nei fatti mangiare ogni cosa. Le preparazioni, dunque, sono realizzate con prodotti vegetali e biologici e senza cottura ad alte temperature.

Piacere senza sensi di colpa

In un’intervista rilasciata a B-Hop Magazine, Salvi, infatti, sottolinea che la pasticceria è quel luogo in cui le persone possono entrare “senza sensi di colpa“.

Come spiega lo stesso fondatore, infatti, il cioccolato crudo è ricco di sostanze nutritive ed ha anche un buon sapore.

Per questo motivo, dunque, i semi di cacao – provenienti dalla Thailandia dall’Ecuador – vengono essiccati al sole e, di conseguenza, hanno una quantità di antiossidanti maggiore (fino a cinque volte in più), rispetto al cioccolato tradizionale.

In tale pasticceria, inoltre, viene utilizzato lo zucchero di cocco come dolcificante e lo sciroppo d’agave nero privo di lattosio. Infine, tutti i prodotti presenti nel bancone sono privi di lattosio e di glutine e sono realizzati senza cottura.