Gestire e controllare le spese in modo consapevole: metodi utili

Gestire il budget familiare in modo efficace rappresenta, a conti fatti, una sfida per molte famiglie, soprattutto quando si vive un momento di instabilità economica. Per questo motivo, è molto importante adottare diverse strategie mirate al fine di acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie finanze e arrivare a fine mese con maggiore serenità.

Monitorare le uscite per una maggiore consapevolezza delle spese

Il primo passo per una buona gestione delle risorse economiche consiste nella verifica costante delle uscite. Monitorare attentamente le proprie spese, infatti, rappresenta una buona abitudine, in quanto consente di individuare eventuali sprechi e di comprendere in che modo sono impiegati i soldi.

Spesso, si sviluppa la tendenza a sottovalutare le piccole spese quotidiane, che invece, sul lungo periodo, possono avere un impatto importante sul bilancio familiare. Anche il semplice gesto di annotare ogni pagamento, anche il più insignificante, può aiutare a sviluppare maggiore consapevolezza e a capire, eventualmente, su quali spese si può risparmiare.

Calcolare le spese familiari e le uscite

Un principio utile, in tal senso, per tenere sotto controllo le spese è la regola del 50/30/20. Secondo questo metodo, infatti, il 50% delle entrate dovrebbe essere destinato ai bisogni primari, ad esempio affitto, bollette e spese alimentari; il 30% – invece – può essere impiegato per desideri e svaghi, quali attività ricreative e/o acquisti personali; il restante 20% dovrebbe, infine, essere riservato al risparmio o all’estinzione di eventuali debiti.

Un’altra strategia utile a ridurre le uscite superflue è la regola delle 24 ore, applicabile agli acquisti non essenziali. Prima di effettuare un acquisto impulsivo, è consigliabile attendere almeno un giorno per riflettere sulla reale necessità di acquisto di quel particolare bene e/o servizio.

Spesso, dopo un periodo di attesa, ci si rende conto che l’acquisto non è indispensabile e si evita così una spesa superflua, in particolare per gli acquisti online.

Sfruttare l’home banking e il risparmio automatico

Anche l’utilizzo dei servizi di home banking rappresenta un ulteriore strumento per monitorare, in tempo reale, le proprie finanze. Grazie alle applicazioni bancarie, infatti, è possibile controllare le transazioni, impostare notifiche per le uscite e avere una panoramica chiara delle proprie spese.

Inoltre, molte banche offrono la possibilità di creare obiettivi di risparmio automatizzati, mediante i quali si trasferiscono piccole somme di denaro su un conto dedicato ogni mese o a cadenza personalizzata.

Anche piccole somme, accumulate nel tempo, possono costituire una risorsa preziosa per affrontare spese improvvise, senza andare ad inficiare sul bilancio familiare.