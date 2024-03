L’ambito del copywriting si colloca come uno dei settori chiave per l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, offrendo una preziosa assistenza a chi si dedica alla redazione di contenuti desiderando migliorare efficienza e ridurre le spese, mantenendo al contempo elevati standard di qualità e unicità.

Dalla categoria dei giornalisti ai copywriter, passando per blogger, professionisti del marketing, gestori di social media, fino ai membri delle agenzie digitali e reti editoriali: l’elenco di esperti che traggono grande vantaggio dalle capacità dell’intelligenza artificiale è estremamente vasto. Di conseguenza, cresce continuamente l’interesse verso soluzioni tecnologiche avanzate, progettate per rendere più rapido e semplice il lavoro nelle redazioni.

Ora è disponibile la piattaforma innovativa ScrivIAmo, sviluppata dagli editori con l’intento di rispondere alle necessità dei copywriter: si tratta di un assistente di scrittura basato sull’intelligenza artificiale, progettato per produrre contenuti di elevata qualità in modo veloce e a prezzi vantaggiosi.

ScrivIAmo la piattaforma per i copywriter creata da editori

Piattaforma ScrivIAmo: cos’è ?

La piattaforma online ScrivIAmo rende semplicissima la realizzazione e la riscrittura di contenuti, riducendo di molto i tempi di scrittura e limitando la spesa grazie all’Intelligenza Artificiale.

Disponibile sia per desktop che per dispositivi mobili, questo strumento rappresenta un supporto indispensabile per redazioni di ogni grandezza, affrontando efficacemente alcune delle sfide più comuni e diffuse, come gli elevati costi fissi, le problematiche nella gestione delle risorse e la necessità di elaborare le notizie velocemente.

I testi generati dall’IA tramite ScrivIAMo sono sempre originali, evitando il plagio, e ottimizzati per i motori di ricerca (SEO friendly), rendendoli perfetti per la pubblicazione e capaci di attrarre un ampio pubblico.

Benefici e caratteristiche dello strumento ScrivIAmo

ScrivIAmo si presenta come una soluzione integrata per lo sviluppo di contenuti in maniera intuitiva e versatile, liberando i redattori per concentrarsi su compiti di maggiore creatività. Questo strumento offre l’accesso a un insieme di risorse avanzate:

riscrivere automaticamente contenuti con IA partendo da un testo, da Url e da Feed, riformulando in italiano traducendo da qualsiasi lingua;

contenuti con IA partendo da un testo, da Url e da Feed, riformulando in italiano traducendo da qualsiasi lingua; generare nuovi contenuti on IA partendo da una o più idee;

on IA partendo da una o più idee; usare la Chat IA per sfruttare la potenza di questa tecnologia in modo conversazionale, facendosi aiutare con idee e suggerimenti.

È possibile archiviare e scaricare i contenuti in formato Word o PDF, o anche trasferirli come bozze al proprio sito WordPress attraverso un plugin specifico, che facilita la connessione di ScrivIAmo con altre piattaforme web, convertendo automaticamente i testi in articoli pronti per la pubblicazione.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO