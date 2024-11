La musica per contrastare la crisi climatica

Il Museo per le Nazioni Unite – UN Live è un progetto culturale che ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sui temi dell’Agenda 2030, quali la sostenibilità ambientale, i diritti umani e la giustizia sociale. In tale ottica, è stato sviluppato il progetto Sounds Right, mediante il quale la musica gioca un ruolo importante per contrastare la crisi climatica.

La musica a sostegno della sostenibilità, il progetto Sounds Right

Sounds Right è un’iniziativa del Museo per le Nazioni Unite – UN Live – nata nel 2021 – che unisce musica e attivismo sociale per promuovere consapevolezza su temi importanti che riguardano la crisi climatica e la sostenibilità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sfruttare la potenza comunicativa della musica per ispirare il cambiamento, coinvolgendo artisti, musicisti e il pubblico in una riflessione collettiva sui problemi globali e sulle azioni concrete da intraprendere per salvaguardare il pianeta.

Donna che beve una tisana e ascolta musica in giardino

Attraverso Sounds Right, UN Live crea un ambiente inclusivo ed accessibile in cui il pubblico può interagire direttamente con artisti che utilizzano la propria voce per promuovere cause sociali e ambientali.

Gli eventi organizzati – che spaziano dai concerti alle performance musicali, fino a workshop, laboratori e talk interattivi, sono tutti progettati per stimolare l’azione e sensibilizzare sulle sfide ambientali.

Come funziona il progetto

Sounds Right permette, dunque, la collaborazione con artisti internazionali impegnati nella sostenibilità e nella giustizia sociale, i quali utilizzano i propri brani per affrontare questioni quali il cambiamento climatico, la biodiversità e la disuguaglianza.

Le loro opere diventano, dunque, un mezzo potente per avvicinare il pubblico a problematiche complesse, facendo leva sulle emozioni e sulla creatività.

Inoltre, Sounds Right favorisce il dialogo interculturale e la coesione sociale, dimostrando che la musica è un linguaggio universale che può abbattere barriere e unire persone di diverse etnie e nazionalità verso un obiettivo comune: la tutela del pianeta.

Le etichette VozTerra e Biophonica si occupano di registrare la musica della natura: gli artisti, inoltre, accreditano la natura stessa come co-autrice delle composizioni musicali.

Tra gli artisti famosi che hanno aderito al progetto troviamo Brian Eno, Aurora, Tom Walker, Ellie Goulding e i London Grammar.