Il bacio è spesso visto come un semplice gesto di affetto, un momento fugace di intimità che passa inosservato nella routine quotidiana. Tuttavia, vari studi dimostrano che il bacio può avere effetti importanti sul benessere fisico e mentale, in quanto migliora e allunga la vita. Questo gesto, al di là del suo valore simbolico, è un autentico toccasana per la salute, capace di influire su vari aspetti del nostro organismo e delle nostre emozioni.

Il bacio, un vero e proprio toccasana per la vita

Uno dei principali benefici del bacio riguarda la riduzione dello stress. Quando si bacia una persona, il corpo rilascia una serie di ormoni come l’ossitocina, la dopamina e le endorfine, che conferiscono a corpo e mente una forte sensazione di benessere ed appagamento.

L’ossitocina, in particolare, è chiamata l’“ormone dell’amore”, la quale favorisce il legame emotivo tra le persone, riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, generando una sensazione di calma e rilassatezza che è fondamentale per la salute mentale.

Coppia innamorata

Il bacio apporta benefici anche al sistema immunitario. Con lo scambio di saliva, infatti, il corpo è esposto a una quantità ridotta di batteri e microrganismi estranei che stimolano il sistema immunitario, rendendolo più pronto a difendersi da infezioni e malattie.

Il bacio migliora anche la circolazione del sangue e può contribuire a mantenere il cuore in salute, in quanto abbassa la pressione sanguigna, grazie al rilassamento muscolare e all’accelerazione del battito cardiaco.

La teoria di Gottman

Sentirsi amati e apprezzati è fondamentale per il benessere emotivo e per avere una visione positiva della vita. Il bacio diventa così un potente antidoto contro la solitudine e le insicurezze, ma non solo: tale gesto migliore l’autostima e la resilienza.

Infine, il bacio può influire sulla longevità. Un legame affettivo forte e duraturo, che prevede baci come forma di affetto, allunga la vita.

In tale contesto, possiamo citare la teoria di John Gottman, psicologo e ricercatore di fama internazionale, che si concentra – principalmente – sullo studio delle relazioni di coppia e sui fattori che determinano la loro stabilità o insuccesso.

Dopo anni di ricerca ed osservazione, Gottman ha individuato alcuni comportamenti, chiamati i “Quattro Cavalieri dell’Apocalisse” – critica, disprezzo, difensiva e ostruzionismo – che possono predire la rottura di una relazione se non sono affrontati.

D’altra parte, la teoria Gottman sottolinea l’importanza di rafforzare l’affetto, la comunicazione positiva e la reciproca comprensione come pilastri di una relazione duratura.

Attraverso il “Rapporto Magico 5:1,” Gottman sostiene che per ogni interazione negativa nella coppia ci dovrebbero essere almeno cinque interazioni positive per mantenere una relazione solida e soddisfacente. Infine, per tale teoria, un bacio davvero efficace per corpo e mente, dovrebbe durare 6 secondi.