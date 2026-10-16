Alla Pinacoteca di Brera l’esperienza di fronte a un capolavoro non passa più soltanto dagli occhi. Da ottobre 2026, grazie al progetto Sensing Art – Capolavori oltre lo sguardo, i visitatori con disabilità visiva possono ascoltare descrizioni audio delle opere e ricevere informazioni contestuali in tempo reale, indossando un paio di occhiali smart. Il museo milanese diventa così uno dei primi al mondo a sperimentare questo tipo di tecnologia applicata all’arte.

Cosa sono gli occhiali smart e come funzionano nel museo

L’idea alla base di Sensing Art è semplice quanto ambiziosa: portare le informazioni direttamente alle orecchie del visitatore, senza che questi debba tenere in mano un dispositivo, consultare un’app o chiedere assistenza a una guida. Gli occhiali smart integrano intelligenza artificiale e audio, riconoscono l’opera che si ha davanti e avviano automaticamente una descrizione vocale.

Si tratta di un sistema hands-free: le mani rimangono libere, il visitatore può muoversi in autonomia nelle sale, e le informazioni arrivano in modo fluido, senza interruzioni. Per chi è cieco o ipovedente, questo significa poter visitare un museo con un livello di indipendenza che fino a poco tempo fa era difficile da immaginare.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Pinacoteca di Brera, Meta ed EssilorLuxottica, tre realtà che uniscono competenze molto diverse — museali, tecnologiche e ottiche — per costruire un’esperienza che non è solo un esperimento, ma un servizio reale per i visitatori. Accanto a loro hanno contribuito anche Ans, Uici e l’Istituto dei Ciechi di Milano, soggetti che lavorano quotidianamente con persone non vedenti e ipovedenti e che hanno certamente orientato le scelte progettuali verso bisogni concreti.

Perché Brera è un banco di prova significativo

Scegliere la Pinacoteca di Brera non è casuale. Si tratta di uno dei musei più importanti d’Italia, con una collezione che comprende opere di altissimo valore storico e artistico. Renderla accessibile a chi non può vederle con gli occhi non è un gesto simbolico: è una risposta a un’esclusione che esiste da sempre, spesso ignorata.

I musei, nella loro configurazione tradizionale, sono ambienti pensati quasi esclusivamente per la vista. Le audioguide hanno rappresentato un primo passo, ma richiedono comunque di tenere un dispositivo in mano, di navigare menu, di abbinare manualmente un numero all’opera. Gli occhiali smart applicati all’esperienza museale eliminano questa frizione: il sistema riconosce l’opera e parla, senza che il visitatore debba fare nulla di più che avvicinarsi.

Il fatto che Sensing Art sia considerato tra i primi esperimenti di questo tipo al mondo rende il progetto ancora più rilevante. Brera non si limita ad adottare una tecnologia esistente: contribuisce a definire un modello che altri musei potrebbero seguire.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nell’accessibilità culturale

Immagine generata con AI

L’intelligenza artificiale è l’elemento che rende tutto questo possibile in tempo reale. Non si tratta di file audio preregistrati collegati a un codice QR, ma di un sistema capace di elaborare informazioni e restituirle in modo contestuale. Questo apre scenari interessanti anche al di là della disabilità visiva: un visitatore straniero, un bambino, una persona con difficoltà cognitive potrebbero beneficiare di descrizioni calibrate su livelli diversi di complessità.

Il coinvolgimento di Meta porta nel progetto competenze legate all’intelligenza artificiale e allo sviluppo di dispositivi indossabili; quello di EssilorLuxottica garantisce un’expertise nel campo dell’ottica e del design di occhiali che non è accessoria, ma fondamentale per rendere il dispositivo confortevole e funzionale in un contesto museale.

Non è un caso che proprio il settore degli occhiali smart stia diventando uno dei terreni più fertili per l’applicazione dell’AI nella vita quotidiana. Rispetto a uno smartphone, un paio di occhiali è meno invasivo visivamente, più naturale da indossare e — soprattutto — lascia libere le mani. In un museo, dove si cammina, ci si ferma, si osserva, questa caratteristica fa una differenza enorme.

Cosa significa per il futuro dei musei italiani

L’Italia ha un patrimonio culturale senza eguali, ma non sempre ha saputo renderlo davvero accessibile. L’accessibilità fisica — rampe, ascensori, percorsi adeguati — ha fatto passi avanti negli ultimi anni. L’accessibilità sensoriale è rimasta spesso indietro, affidata a iniziative sporadiche o a soluzioni poco integrate.

Sensing Art suggerisce una strada diversa: non un adattamento marginale dell’esperienza standard, ma un ripensamento dell’intera visita museale attraverso la tecnologia. Se il progetto di Brera dimostrerà di funzionare — e le partnership coinvolte lasciano pensare che ci sia un impegno serio in questa direzione — potrebbe diventare un riferimento per altri istituti culturali italiani e internazionali.

Per approfondire il tema dell’accessibilità nei musei italiani, l’ANSA ha documentato il lancio del progetto con dettagli sul contesto dell’accessibilità culturale.

La domanda che resta aperta è se esperienze come questa rimarranno progetti pilota — visibili, apprezzati, poi accantonati — oppure diventeranno standard. La risposta dipenderà in parte dalla volontà politica e dai finanziamenti, ma anche dalla capacità di chi lavora nei musei di capire che l’accessibilità non è un costo aggiuntivo: è parte integrante della missione culturale di un istituto pubblico. Brera, per ora, ha scelto da che parte stare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.