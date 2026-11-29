Il 22 novembre 2026 il borgo medievale di Castell’Arquato ha ritrovato uno dei suoi luoghi più preziosi: il Museo Geologico Giuseppe Cortesi, chiuso dall’autunno 2024 per lavori di restauro, ha riaperto le porte al pubblico con una cerimonia ufficiale alle 9:30 presso la sede storica nell’ex-Ospedale di Santo Spirito, in Via Sforza Caolzio 57. Due anni di attesa, 137.000 euro investiti, e una collezione paleontologica che racconta qualcosa di difficile da immaginare guardando oggi la pianura padana: qui, milioni di anni fa, c’era il mare.

Quando la pianura padana era un golfo marino

Per capire perché il museo geologico di Castell’Arquato abbia un’importanza scientifica che va ben oltre i confini piacentini, bisogna fare un salto indietro nel tempo — nel Pliocene, l’epoca geologica compresa tra circa cinque e due milioni e mezzo di anni fa. In quel periodo, quello che oggi è il bacino padano era occupato da un antico mare, un vasto golfo che si estendeva fin dentro l’attuale Emilia-Romagna.

Le colline del Piacentino, dove sorge Castell’Arquato, erano allora fondali o coste di quell’ambiente marino. Quando il mare si ritirò progressivamente, lasciò dietro di sé sedimenti ricchi di resti organici: conchiglie, scheletri di pesci, e — elemento straordinario — ossa di cetacei. Balene e delfini che nuotavano in quelle acque oggi riposano, fossilizzati, nelle colline dell’Emilia.

I fossili di cetacei del Museo Geologico Giuseppe Cortesi provengono proprio da questo contesto. I reperti pliocenici del bacino padano sono noti in ambito paleontologico per il loro ottimo stato di conservazione, che consente una caratterizzazione morfologica completa degli esemplari — un dato non scontato quando si parla di resti così antichi.

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Cosa contiene la collezione del museo di Castell’Arquato

Il percorso espositivo del museo geologico di Castell’Arquato abbraccia un arco tematico molto ampio, strutturato in sezioni che coprono diversi aspetti della storia naturale del territorio. La sezione più suggestiva — quella che dà il titolo al percorso dedicato al Golfo delle Balene — raccoglie i resti di cetacei, balene e delfini, che testimoniano la presenza del mare pliocenico nella pianura padana.

Accanto ai cetacei, la collezione comprende:

Malacofauna : molluschi fossili, spesso in ottimo stato di conservazione, che permettono di ricostruire l’ambiente marino antico;

: molluschi fossili, spesso in ottimo stato di conservazione, che permettono di ricostruire l’ambiente marino antico; Flora fossile : resti vegetali che documentano i cambiamenti climatici e ambientali dell’epoca;

: resti vegetali che documentano i cambiamenti climatici e ambientali dell’epoca; Vertebrati del Quaternario : animali vissuti in periodi più recenti, che integrano il racconto dell’evoluzione del paesaggio locale;

: animali vissuti in periodi più recenti, che integrano il racconto dell’evoluzione del paesaggio locale; Rocce e minerali: campioni che illustrano la composizione geologica delle colline piacentine.

È una collezione che non si limita a esporre oggetti antichi, ma costruisce una narrazione coerente: dalla formazione dei fondali marini alla lenta emersione delle colline, fino agli ambienti continentali che hanno preceduto il paesaggio attuale. Per chi visita Castell’Arquato — già meta turistica per il suo centro storico medievale — il museo aggiunge una dimensione temporale di scala geologica che pochi luoghi in Italia sanno offrire con la stessa immediatezza.

Immagine generata con AI

Due anni di restauro e 137.000 euro per restituire il museo alla comunità

La chiusura, avvenuta nell’autunno del 2024, era necessaria: il museo aveva bisogno di interventi strutturali e conservativi che non potevano essere rimandati ulteriormente. I lavori, costati complessivamente 137.000 euro, hanno permesso di intervenire sulla sede storica dell’ex-Ospedale di Santo Spirito, un edificio che di per sé è già parte del patrimonio architettonico di Castell’Arquato.

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La riapertura del museo geologico di Castell’Arquato il 22 novembre 2026 segna quindi non soltanto il ritorno di una struttura culturale alla sua funzione, ma anche il completamento di un investimento che riguarda la conservazione a lungo termine di reperti scientificamente rilevanti. Fossili di questo tipo — cetacei pliocenici in stato di conservazione tale da permettere analisi morfologiche dettagliate — non si trovano ovunque, e la loro tutela ha un valore che supera l’interesse locale.

Perché vale la pena visitarlo adesso

Riaprire un museo dopo due anni non è solo una questione logistica: significa riconsegnare a una comunità uno spazio di identità, memoria e conoscenza. Il Museo Geologico Giuseppe Cortesi di Castell’Arquato svolge questa funzione in modo particolarmente efficace perché racconta una storia locale che è, allo stesso tempo, una storia universale — quella dei cambiamenti profondi che hanno modellato la superficie terrestre nel corso di milioni di anni.

Per chi visita le colline piacentine in questo periodo, la riapertura rappresenta un’occasione concreta. Castell’Arquato è già una delle mete più affascinanti dell’Emilia-Romagna per il suo centro medievale ben conservato; il museo aggiunge un livello di lettura del territorio che trasforma una visita in qualcosa di più ricco. Guardare quei fossili di balene sapendo che ci si trova sulle stesse colline dove quegli animali nuotavano è un’esperienza che cambia il modo di percepire il paesaggio circostante.

Per informazioni sul percorso espositivo e sugli orari di apertura, il riferimento ufficiale è il sito del Museo Geologico Giuseppe Cortesi, che documenta anche le diverse sezioni della collezione e i reperti più significativi conservati nella struttura.

Dopo due anni di silenzio, le balene plioceniche delle colline piacentine tornano ad essere accessibili a tutti — e con loro, un pezzo straordinario della storia geologica dell’Italia settentrionale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.