Se avete notato che le bollette energetiche delle grandi aziende italiane includono voci legate ai “costi di conformità ambientale”, o se vi siete chiesti perché certi settori industriali sembrano così esposti alle politiche climatiche europee, la risposta passa quasi sempre per lo stesso meccanismo: l’emission trading system dell’Unione Europea. È lo strumento più potente che Bruxelles abbia messo in campo per ridurre le emissioni di gas serra, e funziona in modo molto diverso da una tassa tradizionale. Capire come opera — e chi ne paga il conto — è diventato essenziale per chiunque lavori nell’industria, nell’energia o voglia semplicemente orientarsi nel dibattito sulla transizione ecologica.

Il principio di fondo: chi inquina paga, ma può anche vendere

L’idea alla base dell’EU ETS (European Union Emissions Trading System) è semplice nella sua logica, anche se complessa nell’applicazione. Il punto di partenza è il cosiddetto principio polluter pays — “chi inquina paga” — adottato dall’OCSE già nel 1972 come fondamento del diritto ambientale internazionale. In sostanza: chi produce emissioni nocive deve sostenere i costi associati a quell’inquinamento, invece di scaricarli sulla collettività.

Ma l’EU ETS non si limita a imporre una tassa sulle emissioni. Introduce un meccanismo di mercato vero e proprio, noto come cap-and-trade. Funziona così: l’Unione Europea stabilisce un tetto massimo complessivo — il cap — alle emissioni consentite nei settori coinvolti. A questo tetto corrisponde un numero equivalente di “quote” (o allowances): ogni quota vale una tonnellata di CO₂ equivalente. Le aziende che rientrano nel sistema devono detenere quote sufficienti a coprire le proprie emissioni reali. Se ne hanno in eccesso, possono venderle; se ne hanno troppo poche, devono acquistarne sul mercato.

Il risultato è un incentivo economico diretto: ridurre le emissioni diventa conveniente, perché significa avere quote da vendere o non doverle comprare. Chi invece continua a inquinare paga un prezzo crescente per farlo.

Come funziona il cap-and-trade nella pratica

Il meccanismo si articola in fasi pluriennali, ognuna con regole progressivamente più stringenti. La caratteristica più importante è che il cap — il tetto massimo alle emissioni — viene ridotto ogni anno. Questo abbassamento graduale è il cuore del sistema: crea una scarsità programmata di quote, che nel tempo spinge verso l’alto il loro prezzo di mercato e incentiva le aziende a investire in tecnologie più pulite.

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Le quote possono essere assegnate in due modi principali. La prima è l’assegnazione gratuita, che storicamente ha riguardato molti settori esposti alla concorrenza internazionale, per evitare che le imprese europee fossero penalizzate rispetto a competitor di paesi senza vincoli simili. La seconda è l’asta pubblica, in cui le aziende acquistano le quote direttamente dallo Stato. Con il passare del tempo, la quota di assegnazioni gratuite tende a diminuire, aumentando la pressione economica sulle imprese più emissive.

Il mercato delle quote è un mercato finanziario a tutti gli effetti: il prezzo delle allowances fluttua in base a domanda e offerta, alle aspettative regolatorie, al prezzo delle fonti energetiche e alle condizioni macroeconomiche. Questo significa che le aziende devono gestire il rischio legato all’andamento del prezzo della CO₂ quasi come farebbero con qualsiasi altra materia prima.

Quali settori rientrano nel sistema europeo

L’EU ETS è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE e nel corso degli anni ha progressivamente ampliato la propria portata. Oggi copre i principali settori responsabili di emissioni industriali su larga scala: la produzione di energia elettrica e calore, un’ampia gamma di processi industriali ad alta intensità energetica, e l’aviazione civile all’interno dello Spazio Economico Europeo.

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La revisione più recente del sistema ha introdotto novità significative. È stato creato un sistema parallelo — spesso indicato come ETS 2 — che estende la logica del mercato del carbonio anche ai settori degli edifici e del trasporto stradale, tradizionalmente esclusi dal meccanismo originario. Questo ampliamento è destinato a entrare pienamente a regime nei prossimi anni e rappresenta uno dei cambiamenti strutturali più rilevanti per le famiglie e le imprese, perché porta la logica del cap-and-trade vicino ai consumi quotidiani: il carburante per l’auto, il gas per riscaldare casa.

L’obiettivo al 2030 e il percorso verso la riduzione delle emissioni

L’EU ETS è lo strumento principale adottato dall’Unione Europea per raggiungere i propri obiettivi climatici nei settori industriali e nell’aviazione, come confermato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il traguardo aggiornato fissato per il 2030 è ambizioso: ridurre le emissioni di CO₂ e altri gas climalteranti di almeno il 55% rispetto ai livelli di riferimento.

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Per raggiungere questo obiettivo, il tasso annuale di riduzione del cap è stato accelerato rispetto alle fasi precedenti. Le aziende che operano nei settori coperti devono quindi pianificare investimenti in efficienza energetica, fonti rinnovabili e tecnologie a basse emissioni non come scelta volontaria, ma come necessità economica: ogni tonnellata di CO₂ non emessa è una quota che non si deve acquistare, o che si può vendere sul mercato.

Cosa cambia per le aziende italiane e per i consumatori

Per le imprese italiane che operano nei settori coperti — acciaierie, cementifici, raffinerie, centrali elettriche, grandi impianti produttivi — l’EU ETS è una variabile di costo reale e crescente. Il prezzo delle quote di CO₂ si riflette nei costi operativi, e quindi, almeno in parte, nei prezzi finali di prodotti e servizi.

Questo trasferimento di costi verso il basso della catena del valore è uno degli effetti più discussi del sistema. Da un lato, è esattamente quello che il meccanismo intende fare: rendere economicamente visibile il costo dell’inquinamento. Dall’altro, pone questioni di equità distributiva, soprattutto quando riguarda beni essenziali come l’energia o il riscaldamento. Per questo motivo, parte dei proventi delle aste delle quote viene destinata — almeno in linea di principio — a fondi per la transizione energetica e a misure di sostegno per i settori e le fasce di popolazione più vulnerabili.

Il prezzo di mercato delle quote di CO₂ è soggetto a variazioni significative nel tempo, influenzato da fattori regolatori, energetici e macroeconomici. Le aziende più esposte tendono a sviluppare strategie di hedging per gestire questa volatilità, proprio come farebbero con il prezzo del gas o del petrolio. Per i consumatori, l’impatto è spesso indiretto ma reale: si manifesta nei prezzi dell’energia, nei costi industriali incorporati nei prodotti e, con l’estensione dell’ETS 2, potenzialmente anche nei carburanti e nel riscaldamento domestico.

L’emission trading system non è una soluzione magica né un meccanismo privo di critiche — la complessità del mercato, la volatilità dei prezzi e il rischio di carbon leakage (la delocalizzazione delle emissioni fuori dall’Europa) sono sfide reali che la normativa cerca di affrontare con strumenti come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere. Ma resta, a oggi, il principale architrave della politica climatica europea, e la sua evoluzione nei prossimi anni avrà conseguenze concrete su imprese, bollette e modelli produttivi in tutta Italia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.