Donald Trump, figura sempre al centro dell’attenzione pubblica, ha recentemente lanciato una nuova fragranza chiamata Victory 45-47, pensata per uomini e donne. Il nome trae ispirazione dalle sue due presidenze, rispettivamente come 45° e 47° presidente degli Stati Uniti, e si inserisce perfettamente nel contesto di un branding personale altamente riconoscibile. Venduta a 249 dollari, la fragranza si distingue per il suo flacone dorato e una confezione che include una statuetta di Trump, simile a un Oscar, simboli di un’eleganza ricercata e di una comunicazione orientata al lusso. Questa operazione di marketing non solo celebra il passato politico di Trump, ma mira anche a consolidare un’immagine di successo e determinazione.

Il messaggio di Trump: un invito alla condivisione e al successo

Trump ha presentato la fragranza con entusiasmo attraverso il suo social network, Truth, incoraggiando i suoi sostenitori a “prendere una boccetta” e “non dimenticare di prenderne un’altra per i vostri cari.” Questo messaggio sottolinea come il profumo Victory 45-47 sia concepito non solo come un prodotto di lusso, ma anche come un simbolo di successo e di condivisione. Trump ha dichiarato ufficialmente che le fragranze incarnano “vittoria, forza e successo”, rivolgendosi a un pubblico che apprezza questi valori. Le fragranze sono descritte come “audaci, bellissime e iconiche”, ideali per fan e collezionisti, amplificando il richiamo emotivo e simbolico del marchio Trump.

Caratteristiche distintive delle fragranze maschili e femminili

Le due versioni della fragranza Victory 45-47 sono progettate per rispecchiare tratti distintivi di genere. La versione maschile è più di una semplice colonia; è un tributo alla resilienza e al successo. In contrasto, la versione femminile è stata descritta come “sofisticata e delicatamente femminile”, catturando con ogni goccia sicurezza, bellezza e determinazione. Queste descrizioni non solo evidenziano le qualità delle fragranze, ma rafforzano anche l’immagine di un brand che si rivolge a chi cerca oggetti che riflettano un’idea di forza e successo personale.

Il contesto del brand Trump: tra lusso e politica

La fragranza Victory 45-47 si aggiunge a una gamma di prodotti già esistenti nel portfolio di Trump, come sneakers dorate da 500 dollari e colonie da 130 dollari. Questi prodotti, che includono anche monete d’argento in edizione limitata e scarpe da ginnastica con messaggi politici, illustrano una strategia di marketing in cui lusso e politica si intrecciano. Tali oggetti non solo rappresentano il marchio personale di Trump, ma servono anche a consolidare la sua immagine tra i sostenitori e collezionisti che condividono i valori di forza, successo e lealtà al leader repubblicano. L’introduzione di questa nuova fragranza è quindi un ulteriore passo nella costruzione di un impero commerciale che si basa tanto sulla politica quanto sul lusso.