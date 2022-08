Entro il 2025, la Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra lusso. Il lavoro, del valore di 1,2 miliardi di euro, è stato commissionato da un cliente internazionale. Anche se il nome non è stato reso pubblico, tra gli esperi del settore iniziano già a circolare le prime informazioni.

Fincantieri: entro il 2025 arriva una nuova nave extra lusso

La Fincantieri, storica azienda italiana del settore della cantieristica navale con sede a Trieste, costruirà una nuova nave extra lusso destinata alle crociere. Come fatto sapere all’Ansa dall’amministratore Pierroberto Folgiero, l’azienda ha firmato un contratto con un “cliente internazionale” per la messa in mare di una imbarcazione dotata di tutti i confort entro il 2025.

L’ordine, “che prevede ulteriori due unità in opzione“, ha un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro. Folgiero ha sottolineato che “il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento, come da prassi per il settore“. Al momento, non è stato reso pubblico il nome del cliente internazionale, ma tra gli esperti del settore inizia già a circolare qualche indiscrezione interessante.

Molto probabilmente, la nuova nave di Fincantieri verrà costruita nella sede di Ancona, che negli anni passati si è occupata di imbarcazioni simili per grandi nomi del settore, come Silversea Cruises, Viking Ocean Cruises e Ponant.

Nave extra lusso: chi è il cliente internazionale?

Secondo Shipping Italy, il “cliente internazionale” di Fincantieri potrebbe essere il gruppo Four Seasons Hotel and Resorts. Da sempre impegnato nel settore degli hotel di lusso (oltre 100 le strutture in tutto il mondo), vorrebbe entrare nel mercato delle imbarcazioni da tempo e avrebbe scelto di affidarsi nelle mani esperte dell’azienda triestina. Al momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme in merito.

