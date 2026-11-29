Alba si prepara a vivere un anno straordinario: nel 2027 la città piemontese sarà Capitale italiana dell’arte contemporanea, con un programma che porta il nome Le Fabbriche del vento e che trasformerà non solo il centro urbano, ma l’intero paesaggio delle Langhe, del Roero e del Monferrato in un laboratorio artistico diffuso. Il programma è stato presentato ufficialmente venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale di Milano, segnando l’avvio del conto alla rovescia verso il 29 gennaio 2027, data d’inizio delle attività. L’ingresso a tutte le iniziative sarà completamente gratuito.

Un titolo che nasce da un pittore albese

Il nome scelto per il programma non è casuale. Le Fabbriche del vento si ispira a due dipinti di Pinot Gallizio, artista nato ad Alba nel 1902 e scomparso nel 1964, figura chiave dell’avanguardia europea del Novecento. Richiamare Gallizio significa ancorare l’intera operazione culturale a una radice locale profonda, evitando il rischio — frequente in questo tipo di iniziative — di importare una narrazione artistica estranea al territorio.

È una scelta che racconta molto dell’approccio del programma: Alba capitale italiana arte contemporanea 2027 non vuole essere una vetrina temporanea, ma un progetto che dialoga con la storia e l’identità del luogo. Le Langhe, già note nel mondo per il vino, il tartufo e i paesaggi da patrimonio UNESCO, diventano così anche scenario di installazioni, mostre e interventi permanenti.

Chi guida il progetto

La struttura organizzativa è solida e ben distribuita tra istituzioni pubbliche e private. Il programma è promosso dal Ministero della Cultura — attraverso il Dipartimento per le Attività Culturali e la Direzione Generale Creatività Contemporanea — e dal Comune di Alba, in collaborazione con l’Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell’arte contemporanea 2027.

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Il direttore artistico è Nicolas Ballario, mentre la presidenza dell’Associazione è affidata a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, tra le figure più influenti nel panorama dell’arte contemporanea italiana. Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, guida il fronte istituzionale locale. Costantino D’Orazio, Direttore Generale della Creatività Contemporanea al Ministero della Cultura, rappresenta il raccordo con il livello nazionale.

La presentazione alla Triennale di Milano — istituzione di riferimento per la cultura del progetto in Italia — non è stata una scelta neutra: ha dato al programma una visibilità immediata e un contesto di alto profilo, segnalando fin da subito le ambizioni di Le Fabbriche del vento.

Il programma inaugura a fine gennaio 2027

Le prime attività si concentrano tra il 29 e il 31 gennaio 2027, con due sedi principali: il Teatro Sociale “G. Busca” e il Complesso monumentale della Maddalena. Sono entrambi luoghi centrali nella vita culturale albese, capaci di ospitare eventi di scala diversa — dalle performance teatrali alle mostre, dagli incontri pubblici alle installazioni.

Immagine generata con AI

Tra gli appuntamenti già confermati spicca una mostra intitolata Quasi un autoritratto, curata da Maurizio Cattelan. La presenza dell’artista italiano più discusso e riconosciuto a livello internazionale come curatore — non come espositore — è un segnale preciso: il programma punta su nomi capaci di generare attenzione oltre i confini nazionali, senza rinunciare a un approccio site-specific legato al territorio.

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Per tutto il 2027, Alba capitale italiana arte contemporanea si estenderà con mostre, interventi permanenti e progetti nelle cantine e nei borghi di Langhe, Roero e Monferrato. L’idea di portare l’arte contemporanea nelle cantine vinicole e nei piccoli centri della zona è uno degli elementi più originali del programma: non si tratta di appendere quadri in luoghi insoliti, ma di costruire un rapporto tra opere e contesto che valorizzi entrambi.

Perché Alba, e perché questo modello funziona

Il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea è assegnato ogni anno dal Ministero della Cultura a una città italiana, seguendo un modello analogo a quello delle Capitali europee della cultura. L’obiettivo è duplice: da un lato stimolare la produzione e la fruizione artistica in contesti non metropolitani; dall’altro favorire la rigenerazione culturale di territori che spesso dispongono di risorse, identità e spazi sottoutilizzati dal punto di vista dell’arte contemporanea.

Alba si inserisce perfettamente in questa logica. È una città di dimensioni medie, con un tessuto economico e culturale vivace, circondata da un paesaggio di rilevanza internazionale. Trasformarla — per un anno intero — in piattaforma per l’arte contemporanea significa scommettere su un modello di fruizione diffusa, lontano dai grandi musei urbani e più vicino all’esperienza diretta del territorio.

Il fatto che tutte le iniziative siano completamente gratuite abbassa ulteriormente la soglia d’accesso, aprendo il programma non solo ai visitatori che arriveranno da fuori, ma anche alla comunità locale, che spesso resta esclusa dai grandi eventi culturali per ragioni economiche o di prossimità.

Il sito ufficiale del progetto, albacapitale2027.it, è già attivo e sarà aggiornato con il programma completo nelle prossime settimane. Chi vuole seguire l’evoluzione di Le Fabbriche del vento — e pianificare una visita nelle Langhe nel corso del 2027 — ha già tutto il necessario per iniziare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.