Personalizzare gli oggetti che usiamo tutti i giorni con le nostre foto preferite è un bellissimo modo per renderli unici, crearci il nostro stile e per realizzare regali personalizzati da fare ai nostri cari. Con l’arrivo del Natale, infatti, è sempre bello fare un pensiero che possa trasmettere il nostro affetto.

Ecco perché abbiamo raccolto 7 idee da cui prendere spunto.

Tazze con foto

Per chi in inverno ama gustarsi una tisana davanti un bel film o mentre lavora al computer, una tazza con una foto particolarmente significativa è un regalo che non passerà mai di moda. È perfetta da fare alla tua dolce metà o a un’amica speciale.

Cover del telefono

Il nostro telefono ormai è parte integrante della nostra quotidianità e tutti adorano personalizzarlo. Scegli la cover preferita da personalizzare per avere sempre con te le tue foto preferite, magari del viaggio più importante o con la persona che ami. Oppure prepara una cover da personalizzare e da regalare a qualcuno di importante.

Cuscino con foto

Se quello che cerchi è un complemento d’arredo che possa essere inserito in sala da pranzo tanto quanto in camera da letto, un cuscino da personalizzare con una foto è un regalo bellissimo e in grado di trasmettere il tuo affetto. Oggi è possibile scegliere tra tantissime forme diverse, da un cuscino a cuore o tondo fino alla classica forma quadrata o rettangolare, con le dimensioni preferite.

Portachiavi con foto

Se hai appena cambiato casa o macchina e vuoi rendere speciale il tuo nuovo mazzo di chiavi, oppure vuoi regalarne uno unico a una persona importante, personalizzalo con una foto che vi ritrae in un momento speciale. Un’idea simpatica per Natale è anche quella di regalare un portachiavi con foto a tutte le vostre amiche, così da fare un regalo uguale ma al tempo stesso personale per ognuna di loro.

Tappeto personalizzato

Se cerchi un modo unico di personalizzare l’entrata della tua casa, mettere un tappeto con la foto della tua famiglia è una bella idea per accogliere gli ospiti quando vengono a trovarti. Può essere anche un bellissimo regalo, ad esempio se una tua amica vive con un amico a quattro zampe puoi personalizzare un tappeto da regalargli con una foto che la ritrae con il suo animale.

Tappetino per mouse

Chi lavora da casa o in un ufficio e sta molto tempo davanti al computer, può avere piacere a personalizzare il proprio angolo di scrivania con delle foto. Il tappetino per mouse personalizzato con una foto è un oggetto sempre gradito da usare sul posto di lavoro, soprattutto se ritrae dei momenti speciali con la propria famiglia.

Foto puzzle

Una delle ultime mode è quella di creare un puzzle personalizzato usando una specifica foto. È geniale sia come regalo sia come acquisto personale; da fare con il proprio partner o con la famiglia, i puzzle sono amati sia dai grandi che dai bambini. Inoltre, una volta completato, il puzzle può essere appeso alla parete come un quadro.

