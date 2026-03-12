Alexa svela le curiosità degli italiani, dalle domande sulla Luna ai patrimoni dei miliardari

Alexa è diventata da tempo qualcosa di più di un semplice assistente vocale e le domande che gli italiani le rivolgono ogni giorno finiscono per raccontare abitudini, ossessioni leggere e piccole necessità pratiche che attraversano il Paese.

Il bilancio del 2025 e l’inizio del nuovo anno, va proprio in questa direzione e mostra un quadro curioso, a tratti persino rivelatore. Dentro ci sono dubbi scientifici, cucina, personaggi famosi, patrimoni miliardari e una lunga serie di richieste che sembrano banali ma che, messe insieme, dicono molto del nostro rapporto con la tecnologia.

La cosa interessante è che Alexa non viene usata soltanto come scorciatoia per accendere una luce o far partire una playlist. Sempre più spesso entra nelle pieghe della vita quotidiana, diventa una presenza domestica a cui affidare una domanda veloce, un controllo dell’ultimo minuto, una curiosità nata durante una conversazione o davanti alla tv.

Tra Bitcoin, Luna e uova sode c’è un’Italia molto riconoscibile

Tra le domande più frequenti del 2025 compaiono richieste che mescolano mondi diversissimi. Gli italiani hanno chiesto ad Alexa quante persone popolano la Terra, quanto dista la Luna, quanto è alta la Torre Eiffel, ma anche qual è il valore del Bitcoin e per quanto tempo bisogna cuocere un uovo sodo. È proprio questa convivenza tra grande curiosità e micro bisogno pratico a rendere il quadro così interessante.

Da una parte emerge il lato più immediato dell’assistente vocale, quello che risolve dubbi in pochi secondi senza aprire il telefono. Dall’altra si vede un uso quasi istintivo della tecnologia, come se Alexa fosse diventata una specie di interlocutore di casa, sempre pronto a riempire un vuoto, confermare un’informazione o togliere un’incertezza al volo.

Non è un dettaglio secondario. Quando una persona chiede la cottura di un uovo o il prezzo del Bitcoin allo stesso strumento, sta usando la stessa interfaccia per tenere insieme vita pratica, curiosità personale e informazione in tempo reale. Ed è qui che Alexa diventa uno specchio piuttosto fedele del presente.

Il richiamo dei VIP resta fortissimo

Il secondo blocco di domande più rivelatore riguarda i personaggi famosi. Nel 2025 Alexa è stata interrogata su nomi storici della musica italiana come Marcella Bella, Massimo Ranieri, Patty Pravo, Giorgia e Adriano Celentano, ma anche su figure del cinema e della televisione come Roberto Benigni, Sophia Loren, Tom Cruise e Lino Banfi.

Non si tratta soltanto di nostalgia o di gossip leggero. In molti casi il pubblico cerca dettagli molto precisi, spesso persino ripetitivi, come l’altezza di Gerry Scotti, Carlo Conti, Donnarumma, Messi, Cristiano Ronaldo o di Antonino Cannavacciuolo. È una curiosità minuta, quasi da conversazione tra amici, che però mostra quanto il rapporto con i volti pubblici sia diventato continuo e domestico.

Lo stesso vale per i patrimoni economici. Le domande su Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, MrBeast o Giorgio Armani non raccontano solo interesse per il denaro. Raccontano anche un bisogno di misurare le distanze, di capire quanto sia grande la forbice tra la vita comune e quella dei grandi protagonisti della scena globale.

Le relazioni private contano ancora più dei numeri

Accanto ai soldi resta fortissima la curiosità per la sfera sentimentale. Chi è sposato con chi, chi è stato il compagno o la compagna di un personaggio noto, quali sono i legami privati di nomi famosi o istituzionali. Anche questo è un segnale chiaro: l’utente medio non cerca solo informazioni utili, cerca spesso contesto umano, dettagli che rendano più vicini personaggi altrimenti lontani.

Ed è proprio qui che Alexa intercetta un tratto molto italiano, quello della conversazione che parte da un tema pubblico e scivola subito sul personale. Non è solo gossip, è anche un modo di leggere la realtà attraverso le persone più che attraverso i fatti nudi.

Quante Alexa ci sono davvero in Italia

Su questo punto conviene essere chiari. Non esiste un dato pubblico aggiornato che dica con precisione quante famiglie italiane possiedano Alexa. Però alcuni indicatori aiutano a capire la dimensione del fenomeno. Nel 2025 il mercato della Smart Home in Italia ha raggiunto 1 miliardo di euro e il 63% degli italiani possiede almeno un oggetto smart. Gli smart speaker continuano a pesare nel mercato, anche se in un comparto ormai vicino alla saturazione, mentre Amazon parla da tempo di milioni di italiani che interagiscono ogni giorno con Alexa.

Tradotto in termini pratici, Alexa non è più una curiosità tecnologica per pochi appassionati. È un oggetto ormai entrato nella normalità domestica, soprattutto come interfaccia rapida per informazioni, intrattenimento e gestione della casa. E forse è questo il dato più interessante di tutti: le domande rivolte all’assistente vocale non raccontano solo cosa cercano gli italiani, ma anche come stanno cambiando le loro abitudini digitali, sempre più veloci, vocali e quotidiane.