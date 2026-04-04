Pensione, il CAF svela i parametri migliori per il calcolo: come usarli per avere più soldi

Quando si tratta di richiedere la pensione, molti si concentrano principalmente sul diritto alla prestazione, tralasciando un aspetto altrettanto cruciale: il calcolo dell’importo.

Ottenere una pensione più alta non dipende solo dall’integrazione di maggiorazioni sociali, ma anche da scelte strategiche al momento giusto, sfruttando i parametri di calcolo più vantaggiosi. Ecco come utilizzare i meccanismi di calcolo della pensione per aumentare l’importo che si riceverà.

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo

Dal 1996, con l’introduzione del sistema contributivo, il calcolo della pensione è basato sui contributi versati durante la vita lavorativa. Ogni euro contribuito si accumula in un montante contributivo, che viene rivalutato periodicamente in base all’inflazione. La determinazione finale dell’importo della pensione dipende dai coefficienti di trasformazione, che variano in base all’età al momento del pensionamento.

Ad esempio, più tardi si decide di andare in pensione, maggiore sarà il coefficiente e quindi l’importo della pensione. I coefficienti vengono aggiornati ogni anno e dipendono dall’andamento della speranza di vita. Se la speranza di vita aumenta, i coefficienti tendono a ridursi, quindi ottenere una pensione più alta è legato anche a un calcolo preciso di questi valori.

Nel 2026, i coefficienti di trasformazione variano a seconda dell’età in cui si decide di andare in pensione. Più alta è l’età, maggiore sarà il coefficiente applicato. Ad esempio, a 67 anni il coefficiente è del 5,608%, mentre a 70 anni sale al 6,258%. L’adozione di un coefficiente più alto porta a una pensione più elevata, quindi è fondamentale conoscere come utilizzare questi dati per ottenere il massimo dalla propria pensione.

Una possibilità spesso trascurata riguarda le lavoratrici madri, che possono ottenere un coefficiente più favorevole grazie ai figli. Se una madre ha 1 o 2 figli, può richiedere il calcolo con il coefficiente dei 68 anni, mentre con 3 o più figli può arrivare al coefficiente dei 69 anni, anche se va in pensione alla stessa età di chi non ha figli.

Questo vantaggio consente di ottenere una pensione più alta senza cambiare i requisiti di accesso o l’età di pensionamento, ma semplicemente sfruttando al meglio le regole già esistenti. Spesso questa possibilità non viene sfruttata solo perché non viene richiesta esplicitamente al momento della domanda.

Come ottenere il massimo dalla pensione

Per sfruttare al meglio questi vantaggi, è importante seguire alcuni passaggi chiave:

Conoscere i coefficienti di trasformazione: il primo passo è informarsi sui coefficienti applicabili alla propria situazione e comprendere come l’età influisce sul calcolo della pensione. Richiedere il coefficiente più favorevole: se si è madri, bisogna fare richiesta esplicita per applicare il coefficiente più vantaggioso, basato sul numero di figli. Verificare l’importo effettivo: confrontare il calcolo della pensione con l’ISEE e il reddito per verificare se si rientra nelle nuove soglie di accesso.

Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) gioca un ruolo fondamentale nell’aiutare i cittadini a navigare nel sistema pensionistico e a sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalla legge. Il CAF può fornire assistenza nella compilazione della domanda, assicurandosi che vengano applicati i parametri più favorevoli per ottenere una pensione più alta.

Conoscere come funzionano i coefficienti di trasformazione e come il numero di figli possa influire sul calcolo della pensione è cruciale per ottenere un importo più elevato. Anche se il sistema contributivo può sembrare complesso, sfruttare questi parametri può fare una grande differenza. Il CAF può essere una risorsa preziosa per navigare tra le opportunità di calcolo e assicurarsi di non perdere alcuna possibilità per una pensione più alta.