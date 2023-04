Il collagene è un complesso proteico in cui sono presenti perlopiù glicina e prolina, eventualmente anche nella forma di idrossiprolina. Nei mammiferi sono state identificate, infatti, diverse tipologie di collagene deputate a compiti differenti: dal funzionamento del sistema cardiocircolatorio (di cui nell’uomo è responsabile il cosiddetto collagene di tipo III) alla mobilità di articolazioni e cartilagini (costituite nell’uomo per la maggior parte di collagene di tipo II). È questa la ragione, tra l’altro, per cui quando si parla di collagene benefici e vantaggi spaziano da una migliore salute cardiovascolare a una maggiore resistenza di ossa e tendini, passando per più protezione contro le infiammazioni e i processi degenerativi. In dermocosmetica è apprezzata soprattutto la capacità del collagene (del collagene di tipo I, per l’esattezza) di dare sostegno e consistenza ai tessuti della pelle: è un compito che svolge insieme ad altre sostanze, come soprattutto l’elastina, e grazie al quale la pelle appare liscia, distesa, tonica, in salute.

Quali sono i segni della carenza di collagene e come rimediare

Una pelle “svuotata”, segnata da rughe o depressioni profonde e dall’aspetto spento al contrario è la manifestazione più evidente di una carenza di collagene. A partire dai trent’anni, del resto, i fibroblasti rallentano la propria attività e la sintesi di collagene rallenta fino a farsi insufficiente: è un processo del tutto fisiologico, che rischia di essere velocizzato da una dieta squilibrata o cattive abitudini come il fumo o una scorretta esposizione al sole e che può essere rallentato invece prendendosi cura della propria pelle con una buona skincare e appositi trattamenti preventivi (peeling, fili liftanti, eccetera). Anche l’integrazione del collagene può essere una buona soluzione contro l’invecchiamento della pelle e in cosmetica non mancano di fatto prodotti e formulazioni contenenti collagene, in genere in associazione con altri principi attivi come soprattutto l’acido ialuronico o complessi vitaminici che contribuiscono alla salute della pelle.

Più si tratta di prodotti innovativi e di buona qualità e più i risultati dovrebbero essere promettenti. Per via della propria struttura molecolare – a tripla elica, semplificando molto – il collagene non è infatti tra le sostanze che l’organismo umano assimila con più facilità. Non a caso negli anni la ricerca ha sperimentato con diverse tipologie di collagene, dal collagene bovino al collagene marino, prima di arrivare a identificare quello più facilmente assimilabile in tempi brevi e con risultati visibili: sembra esserci accordo ormai in questo senso che la scelta migliore è, almeno in ambito dermocosmetico, quella del collagene ricombinante che, grazie a una struttura a singola elica, forma più facilmente i legami e contribuisce a dare alla pelle un aspetto più disteso e tonico. Anche gli altri trattamenti a base di o con collagene hanno comunque il vantaggio di agire un’azione stimolante sulla naturale produzione di questo complesso proteico: è questa la ragione per cui possono essere introdotti presto nella propria beauty routine, in funzione preventiva.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO