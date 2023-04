Attualmente sempre più psicologi, grazie alla domanda da parte dei pazienti di soluzioni alternative, sono presenti online per soddisfare le esigenze di una consultazione rapida senza spostamenti in un luogo fisico. Il supporto psicologico fornito è lo stesso che in studio e, in un percorso con sedute regolari, dà risultati ottimi per il benessere mentale. I potenziali pazienti che appartengono a una generazione abituata all’utilizzo di strumenti digitali sono di sicuro inclini a cercare un’opzione online per le sedute di psicoterapia. I risultati di una ricerca svolta negli Stati Uniti, scrive Ansa, conferma che sono in crescita i disturbi mentali come ansia e depressione anche tra i giovani. Il tasso di individui che hanno riferito sintomi depressivi è aumentato del 52% negli adolescenti tra 2005 e 2017 (passando dall’8,7% al 13,2% dei teenager) e del 63% tra i giovani adulti di 18-25 anni tra 2009 e 2017 (passando dall’8,1% al 13,2%).

Come si procede

La ricerca di un terapeuta online deve essere effettuata su internet, esaminando con cura le informazioni pubblicate nei siti web. L’esperienza professionale e le specializzazioni dello psicologo sono tra i contenuti importanti da consultare, oltre al blog e alle testimonianze dei pazienti se sono presenti. Il sito web del centro medico Serenis offre un servizio di terapia online su una piattaforma in cui si trovano oltre 500 terapeute e terapeuti. Uno psicologo online viene assegnato dopo aver compilato un questionario, per comprendere quali siano i bisogni del paziente. La prima seduta è gratuita, allo scopo di spiegare come potrebbe svolgersi la terapia e dare modo al paziente di capire se vuole intraprendere un percorso con il terapeuta oppure cambiare.

Vantaggi della terapia online

Dopo aver spiegato allo psicologo quali siano le aspettative in relazione ai bisogni e aver capito se è possibile incamminarsi verso l’obiettivo del benessere mentale grazie alla terapia, il fatto di optare per le sedute online offre dei vantaggi.

Nessun spostamento: è uno dei vantaggi evidenti in quanto la comunicazione avviene tramite strumenti digitali, da un luogo scelto dal paziente. Non ci sono costi associati a spostamenti e il tempo che sarebbe stato necessario per recarsi nello studio dello psicologo può essere impiegato per altre attività. È una comodità per il paziente e allo stesso tempo si evitano ritardi o annullamenti delle sedute per problemi legati agli spostamenti.

Flessibilità per gli orari: i pazienti che hanno lunghi orari di lavoro oppure che devono conciliare l’attività lavorativa con quella familiare, difficilmente decidono di consultare uno psicologo per mancanza di tempo da investire nella cura della salute mentale. In una seduta online è sufficiente avere una connessione internet e uno smartphone o un PC per potersi collegare con il terapeuta, nell’orario in cui il paziente è disponibile.

Costo conveniente: il costo di una seduta online è minore rispetto alle alternative in presenza. In questo modo è sostenibile un programma a lungo termine di alcuni mesi, se lo psicologo lo ritiene indispensabile. Interrompere la terapia per questioni finanziarie non permette di usufruire completamente dei benefici ottenuti durante le sedute e non si raggiungono i risultati sperati.

Anonimato: il fatto di recarsi nello studio del terapeuta, oltre allo spostamento comporta il mostrarsi in pubblico per raggiungere quel luogo. Chi desidera maggiore discrezione, ha un’alternativa ottima con le sedute online. Inoltre è di aiuto per il paziente trovarsi in luogo familiare, per potersi sentire a suo agio e parlare in modo aperto dei suoi problemi.

Accessibilità del servizio: chi risiede in località lontane da un servizio di supporto psicologico oppure è impossibilitato a recarsi nello studio di un terapeuta, ha la possibilità di avvalersi della tecnologia. La continuità delle sedute è garantita perfino nel caso in cui il paziente si sposti per lavoro o per altri motivi in un luogo differente.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO