PVC Forum Italia è un’associazione di produttori di PVC italiani collegata a ECVM, European Council of Vinyl Manufacturers, realtà analoga ma rappresentativa dell’intero territorio europeo e a sua volta inglobata in PlasticsEurope, associazione dei produttori europei di materie plastiche.

I numeri del PVC nel 2022

Lo studio in questione è stato realizzato grazie alla collaborazione di 10 importanti aziende italiane del settore, e l’analisi delle statistiche italiane è particolarmente rilevante non solo perché, ovviamente, si tratta del nostro Paese, ma anche perché sono numerose le aziende specializzate nella produzione di serramenti in Italia che sono sul mercato da decenni, come è il caso di Tigullio Design.

Nella ricerca di PVC Forum Italia è emerso come anche quest’anno l’impiego del PVC abbia registrato un netto “segno +”: nel 2022, infatti, si è avuto un aumento pari al +16,8% rispetto all’anno precedente.

Nell’arco del 2022, le 10 aziende che hanno contribuito al progetto hanno immesso nel mercato italiano 16,6 milioni di metri lineari di telaio destinato alla produzione di serramenti in PVC, corrispondenti a circa 2,7 milioni di finestre.

Negli ultimi 10 anni, il boom più netto per quel che riguarda l’utilizzo del PVC per questa finalità si è registrato nel 2021, quando si è passati dai 9,5 milioni di metri lineari del 2020 al 14,2 dell’anno successivo, ma il trend, come visto, non si è affatto fermato nell’anno successivo e sembra destinato a svilupparsi ulteriormente negli anni a venire.

Considerando anche le quantità di PVC importate dall’estero, che PVC Forum Italia stima in 1,1 milioni di finestre, si parla di una quantità indicativa di 3,8 milioni, ovvero il 52% del totale del mercato italiano.

Infine, il dato economico: secondo PVC Forum Italia, nel corso del 2022 il settore del serramento in PVC ha generato un business di circa 2,1 miliardi di euro.

Le caratteristiche tecniche sono il vero “segreto” del PVC

Più della metà delle finestre vendute in Italia, dunque, sono prodotte in PVC, ciò è indicativo di quanto materiale sia apprezzato.

La così forte crescita della vendita di PVC in Italia è senz’altro dovuta anche ai molteplici bonus che lo Stato ha messo a disposizione per l’efficientamento energetico degli edifici, tantissimi italiani, infatti, ne hanno approfittato per installare dei serramenti più performanti dal punto di vista della coibentazione termica, ma questa non è l’unica spiegazione alla base del trend.

Se la domanda di questo materiale è così elevata e se la maggioranza delle finestre è prodotta in PVC è perché le caratteristiche tecniche di questo materiale sono molto valide, nonché adatte a questo tipo di utilizzo.

Il PVC, il cui nome completo è cloruro di polivinile o polivinilcloruro, è infatti un materiale unico nel suo genere: leggero, facile da lavorare a livello industriale e dunque anche piuttosto economico, resistente agli agenti climatici, ben isolante e semplice nella sua manutenzione.

