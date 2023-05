L’offerta, specie nelle località particolarmente gettonate, è molto ampia e diversificata, in grado di rispondere a esigenze e possibilità di una vasta fascia di clientela. Anche per questo, scegliere l’hotel o l’albergo ‘giusto’ non è semplice come potrebbe sembrare, dal momento che ci sono diversi fattori da valutare, al di là dell’aspetto meramente economico. In quest’articolo vediamo quali vanno tenuti maggiormente in considerazione per individuare la struttura più adatta alle proprie necessità.

La destinazione

Poiché non tutte le vacanze sono uguali, è evidente come la scelta dell’hotel debba basarsi anzitutto sul tipo di destinazione e sugli eventuali itinerari da seguire. Ecco quali sono le principali opzioni da questo punto di vista:

per una vacanza culturale in città , il consiglio è di optare per una struttura non lontana dal centro e dai principali punti di interesse. Al contempo, deve essere ben servita dal trasporto pubblico;

, il consiglio è di optare per una e dai principali punti di interesse. Al contempo, deve essere ben servita dal trasporto pubblico; per una vacanza balneare è bene, invece, scegliere un hotel non troppo lontano dalla spiaggia . Se si raggiunge la destinazione in auto, è bene informarsi circa la disponibilità di parcheggio all’interno o nei pressi della struttura;

è bene, invece, scegliere un hotel . Se si raggiunge la destinazione in auto, è bene informarsi circa la disponibilità di all’interno o nei pressi della struttura; per una vacanza in montagna, infine, è opportuno che l’hotel non sia troppo isolato e che offra servizi tali da garantire la possibilità di spostarsi comodamente (se non si ha la propria auto a disposizione).

Più in generale, l’hotel ‘ideale’ è ben collegato, sia per i turisti che lo raggiungono con mezzi propri sia per coloro i quali si servono del trasporto pubblico o di altri servizi (taxi, navetta etc.).

Vacanze per famiglie

Chi viaggia in famiglia con bambini piccoli al seguito ha esigenze pratiche e logistiche ben precise; di conseguenza, la scelta di una struttura alberghiera presso la quale soggiornare si basa su parametri diversi rispetto a quella per viaggiatori solitari o in coppia. Le prerogative che contraddistinguono un hotel o un albergo ‘family-friendly’, ossia indicato anche (se non soprattutto) per famiglie con bambini, sono:

camere ampie e spaziose, con una zona notte grande a sufficienza per adulti e bambini;

disponibilità o possibilità di aggiungere un lettino o una culla per neonati e bambini piccoli;

servizi di assistenza per neonati;

servizi di ‘animazione’ per bambini più grandi;

aree gioco dedicate ai più piccoli;

piscine interne sorvegliate adatte anche ai bambini;

pensione completa.

In aggiunta, è possibile consultare un portale specializzato come Italy Family Hotels , per individuare agevolmente le strutture più ‘family-friendly’ presenti nelle principali località turistiche italiane.

I servizi offerti

Soggiornare in hotel può essere un’ottima scelta se la struttura è in grado di garantire un adeguato servizio di customer care e, in generale, agevolare il più possibile il soggiorno degli ospiti. Ragion per cui, quando si valutano e confrontano due o più hotel, è bene valutare i servizi offerti e, in particolare:

check-in e chek-out fuori posticipati (con eventuali costi aggiuntivi);

(con eventuali costi aggiuntivi); navetta da e per l’aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina;

da e per l’aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina; reception attiva 24 ore su 24 ;

; colazione inclusa (o da pagare a parte);

(o da pagare a parte); possibilità di scegliere tra mezza pensione e pensione completa;

attività ricreative;

accesso a servizi interni quali SPA, massaggi, terme, palestre, piscina o altro;

possibilità di organizzare e svolgere visite guidate in città o località vicine;

frequenza della pulizia delle camere e del cambio della biancheria;

parcheggio in struttura, custodito e/o a pagamento.

Il budget di spesa

Spesso è la possibilità di spesa a influenzare la scelta dell’hotel. A tal riguardo, è bene sempre cercare di optare per soluzioni con il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Ovviamente, per risparmiare occorre prenotare con largo anticipo o scegliere periodi considerati di ‘bassa stagione’.

Feedback e recensioni

Un altro aspetto da non trascurare è l’esperienza di chi ha già trascorso le vacanze nella stessa località scelta per le proprie. Da questo punto di vista, le recensioni lasciate dagli utenti sulle principali piattaforme online rappresentano un buon metro di giudizio a cui fare riferimento; al contempo, ci si può rivolgere ad amici e parenti, per avere un feedback di prima mano e consigli utili su cosa fare (o evitare) in vacanza.

