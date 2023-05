Quello di inclusività è un concetto importante che è stato portato in primo piano in vari ambiti delle nostre vite. È un termine sempre più diffuso che può essere usato per riferirsi alle diversità sociali o culturale che devono, mai come oggi, essere accettate per il bene della collettività. Fondamentalmente, essere inclusivi significa avere rispetto per tutti, indipendentemente dall’identità, dal background, dal livello di abilità o da qualsiasi altra caratteristica che ci faccia rientrare in una determinata categoria. Un concetto semplice ma che per anni è stato messo in secondo piano e che ancora necessita di essere “imposto” per poter superare determinati limiti che, purtroppo, permangono all’interno della nostra società.

Cosa vuol dire essere inclusivi?

Per essere inclusivi bisogna avere rispetto delle differenze di cultura e delle caratteristiche delle singole culture. Non solo. È necessario anche rispettare lo status socio-economico e gli interessi di ogni persona, oltre alle caratteristiche fisiche, psicologiche e alle abilità o disabilità che si possono possedere. Un ambiente inclusivo è in grado di far sentire tutti a proprio agio nell’esprimere se stessi, senza alcuna paura del giudizio o della discriminazione causata da determinate differenze.

Ma come si può raggiungere l’obiettivo dell’inclusività? In primo luogo creando un’atmosfera che permetta alle persone di appartenere a un’unica realtà, al di là di eventuali differenze, che devono non essere negate, ma accolte all’interno della collettività. Quando si discute di questioni importanti è essenziale dare pari opportunità alle persone di partecipare alla conversazione, ascoltando attentamente ciò che ogni individuo ha da dire e cercando una soluzione che possa tenere conto delle opinioni di tutti.

Un ambiente inclusivo è però anche un ambiente che promuove la comprensione tra le culture e incoraggia l’amicizia tra persone con opinioni e punti di vista diversi, anche su argomenti delicati come la politica e la religione. Lo scambio di opinioni e di idee aiuta infatti la crescita ed è per questo che l’inclusività può diventare una molla per creare un vantaggio alla nostra società.

Cosa si intende per inclusività di genere?

L’inclusività non riguarda solo differenze culturali o di abilità. Spesso sentiamo infatti parlare anche di inclusività di genere, un concetto che sta diventando sempre più importante nelle società, fortemente patriarcali, in cui ancora oggi molte persone abitano in tutto il mondo. Si parla di inclusività di genere quando si lotta per dare pari diritti e doveri a tutte le persone, a prescindere dal proprio sesso.

L’inclusività di genere promuove la diversità e l’accettazione di ogni singolo individuo. Questo tipo di pensiero va oltre i movimenti per i diritti delle donne e si pone l’obiettivo di offrire pari opportunità a tutti, a prescindere dalle identità o dalle espressioni di genere. Lavorando per una maggiore visibilità e inclusione rispetto alle varie forme che spesso assumono le nostre identità di genere, possiamo creare condizioni eque per l’esistenza di ogni persona. Ed è per questo che, al giorno d’oggi, tale tematica è diventata di grande importanza tanto nel mondo del lavoro quanto in quello della politica.

In conclusione, l’inclusività è più importante che mai. Mentre il nostro mondo continua a diventare più interconnesso, la necessità di riunirsi e accettare le differenze rimane al centro dell’evoluzione delle nostre società. Solo creando una cultura di accettazione e comprensione che colmi i divari tra gruppi diversi promuovendo al contempo un senso di appartenenza tra tutti i membri della società, potremo arrivare a un completo sviluppo. Il mondo ha bisogno di più inclusione per permetterci di andare avanti insieme e progredire.

