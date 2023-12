Ci sono infatti diversi aspetti da tenere in considerazione quali il tipo di tessuto, il colore, lo stile e la forma che meglio esaltano la nostra silhouette. In questo articolo scopriremo alcuni consigli per trovare l’abito perfetto e sentirci davvero speciali nel giorno dell’evento.

Conosci il tuo corpo

Il primo passo nella scelta del giusto abito da cerimonia è conoscere la propria silhouette. Spesso commettiamo l’errore di affidarci solo all’estetica o alle ultime tendenze della moda, dimenticandoci di quello che realmente ci valorizza. Ecco una breve guida per individuare la propria body shape e scegliere l’abito giusto:

Triangolo: se hai i fianchi più larghi delle spalle e seno. Gli abiti con taglio a impero, che mettono in risalto le spalle e nascondono i fianchi, sono ideali per te.

Ovale: caratterizzata da spalle e fianchi dello stesso peso e una vita poco definita, la silhouette richiede attenzione nella parte superiore del corpo. Opta per abiti con scollo a V e vita alta o con giacche e coprispalle per bilanciare la figura.

Clessidra: se hai le spalle e i fianchi della stessa larghezza, e una vita ben definita, la tua body shape è l'hourglass. Abiti che seguono le curve del corpo e mettono in risalto la vita sono perfetti per te.

Rettangolo: caratterizzato da spalla, seno, vita e fianchi sulla stessa linea, la body shape rettangolo necessita di abiti che creino l'illusione delle curve. Prova abiti con scollo a barca, drappeggi e dettagli in vita.

Scegliere il tessuto giusto

La scelta del tessuto dell’abito da cerimonia è fondamentale per garantire eleganza e comodità durante tutto l’evento. A seconda della stagione e del tipo di cerimonia è possibile valutare diversi materiali:

Seta: tessuto pregiato e raffinato, ideale per matrimoni ed eventi eleganti.

Pizzo: materiale romantico e femminile, spesso utilizzato per abiti da sposa e cerimonia.

Tulle: usato principalmente per creare volumi e sottogonne, ideale per un look principesco.

usato principalmente per creare volumi e sottogonne, ideale per un look principesco. Chiffon: leggero e trasparente, adatto a cerimonie estive dove si richiede freschezza e comodità.

Attenzione ai colori

I colori dell’abito da cerimonia sono importantissimi per valorizzare il nostro incarnato e farci sentire a nostro agio. Un errore molto comune è voler indossare un colore perché lo troviamo bello, senza considerare se ci sta realmente bene o no. L’importante è trovare la tonalità giusta in base alla nostra carnagione e al colore dei capelli, seguendo queste indicazioni:

Carnagioni chiare: opta per colori tenui come il rosa cipria, il color pesca, l’azzurro polvere o i classici bianco e nero.

Carnagioni olivastre/mediterranee: scegli tonalità calde come l'oro, il color terracotta, il corallo o il verde salvia.

scegli tonalità calde come l’oro, il color terracotta, il corallo o il verde salvia. Carnagioni scure: puoi osare con colori vivaci come il fucsia, il turchese, il rosso o l’arancione.

Una volta scelto il colore dell’abito, è importante valutare anche gli accessori che andranno ad abbinarsi ad esso. Non esagerare con gli abbinamenti “tono su tono”, meglio puntare sul contrasto tra colore dell’abito e colore degli accessori, come una scarpa di colore diverso o accessori metallici che si sposano bene con qualsiasi tonalità.

Il taglio dell’abito per valorizzare al meglio la tua figura

Scegliere il giusto taglio e modello dell’abito da cerimonia è fondamentale per valorizzare al meglio il nostro corpo. Bisogna imparare a conoscere i propri punti di forza e scegliere un abito che li esalti:

Taglio a impero: ideale per chi ha un busto piccolo e fianchi larghi, mette in risalto il decolleté e nasconde i fianchi.

Taglio sirena: valorizza le curve di un corpo a clessidra.

Abito a tunica: perfetto per camuffare una vita poco definita e dare l'illusione di una silhouette snella.

perfetto per camuffare una vita poco definita e dare l’illusione di una silhouette snella. Scollatura a V: adatta a chi ha un seno generoso, slancia la figura e mette in risalto il decolleté.

