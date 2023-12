Anche in quelli relativi a prodotti per il cui acquisto in passato si riteneva necessario un confronto vis-à-vis con il venditore per chiedere consulenza e delucidazioni, come nel caso dei vini di pregio.

Un conto infatti era l’acquisto del cosiddetto “vino da tavola”, ovvero quello qualitativamente meno pregiato, un altro era l’acquisto di vini costosi per la cui produzione è obbligatorio rispettare un rigoroso “disciplinare”, vale a dire le regole a cui attenersi per ottenere un vino DOC, DOCG o IGT.

Da diversi anni però nel settore vinicolo le cose sono molto cambiate ed è sempre più comune la vendita vini tramite enoteca online. Analizziamo quindi i fattori principali che hanno portato alla notevole crescita di questa relativamente nuova realtà commerciale nel mondo dei vini, che ha conosciuto una grande espansione durante gli anni della pandemia e che tuttora è in progressiva crescita.

Enoteche online: varietà di scelta e facilità nella ricerca

Le enoteche online hanno un catalogo decisamente ampio di vini di altissima qualità e di vini da tavola. È possibile scegliere tra vini rossi, bianchi, rosati, spumanti, artigianali, biologici, biodinamici, macerati, liquorosi, kosher ecc. Per ognuna delle varie categorie sono disponibili varie proposte, cosa che non è oggettivamente possibile per un negozio fisico.

Altra considerazione da fare è che in un’enoteca online, similmente ad altri siti e-commerce, è possibile operare selezioni mirate che semplificano la ricerca.

Un esempio pratico: si scelgono fascia di prezzo, tipologia (bianco, rosso, rosato, liquoroso ecc.), uvaggio, denominazione, annata, gradazione e formato della bottiglia, dopodiché il motore di ricerca interno al sito mostrerà in pochi secondi tutti i vini che corrispondono ai criteri indicati. Questo permette di effettuare una prima scrematura e di evitare lunghe ricerche fra migliaia di prodotti.

L’importanza delle schede per una scelta consapevole

Una caratteristica interessante delle enoteche online è che per ogni vino è presente una scheda dettagliata che non si limita alle specifiche “tecniche” (uvaggio, zona di provenienza, affinamento, premi ottenuti ecc.), ma descrive con dovizia di particolari il prodotto e fornisce consigli sugli abbinamenti gastronomici e sulla corretta temperatura di servizio, favorendo una scelta consapevole. Di notevole aiuto per il cliente sono poi le indicazioni relative alle recensioni dei clienti.

Per inciso, la presenza di schede dettagliate permette all’utente di acculturarsi su proposte che magari non aveva mai sentito nominare in precedenza, spingendolo anche a provare nuovi vini.

Il prezzo e la consegna

Una breve riflessione deve essere fatta anche sul fronte economico. In linea di massima, per loro natura, i vini venduti online sono generalmente meno costosi rispetto ai corrispondenti articoli venduti in negozi fisici. È una legge di mercato che raramente viene disattesa, proprio perché i negozi fisici hanno costi di gestione più alti che inevitabilmente incidono sul prezzo finale.

Infine, per quanto concerne la consegna, le enoteche online hanno tempi piuttosto brevi che raramente superano le 72 ore dall’ordine, senza contare il risparmio di tempo grazie alla spedizione a domicilio.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO