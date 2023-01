Acquistare la prima casa è un evento emozionante, ma deve essere effettuato con grande attenzione.

Sono infatti numerosi i fattori da prendere in considerazione; tra questi rientrano il budget disponibile, la posizione e la metratura dell’immobile.

Chi non dispone di un capitale iniziale sufficiente, può ricorrere a un mutuo, ossia un prestito pensato per chi si appresta ad acquistare una casa e che prevede, tra le altre cose, la presenza di un’ipoteca sull’immobile.

Le possibilità di finanziamento sono numerose e riescono a soddisfare svariati tipi di esigenze; tra i più interessanti del momento rientra il mutuo 100% per i giovani, il quale è sostenuto dal Fondo Prima Casa e consente a chi ha un’età inferiore ai 36 anni di ottenere un prestito che copre fino al 100% il valore dell’immobile.

Di seguito vi forniremo alcuni consigli utili per effettuare l’acquisto della prima abitazione senza commettere errori.

La scelta del luogo

Il primo elemento da valutare prima di procedere con l’acquisto di un immobile riguarda il luogo in cui questo si trova.

Tra gli elementi da considerare vi sono:

la distanza dal luogo di lavoro;

i collegamenti di trasporto pubblico;

la presenza di parcheggi;

l’accesso ai servizi essenziali;

la sicurezza.

Considerando che l’acquisto della prima casa può essere inquadrato tra gli investimenti a lungo termine e che, con il passare del tempo, potreste decidere di trasferirvi e di affittare l’immobile oppure di rivenderlo, è sempre preferibile optare per una zona che riesca ad attrarre turisti o lavoratori.

Le caratteristiche della casa

Una volta scelto il luogo, dovrete domandarvi quali caratteristiche dovrà possedere la vostra prima casa.

Se siete single e non avete intenzione di mettere su famiglia, potreste optare per un piccolo monolocale o per un bilocale, mentre se pensate di sposarvi, oppure già lo siete, e di avere dei figli, dovreste scegliere una casa che consenta a tutti i componenti del nucleo famigliare di poter godere della giusta privacy.

Importante inoltre valutare le condizioni dell’immobile; una vecchia abitazione potrebbe costare meno, ma al contempo richiedere importanti interventi di ristrutturazione; al contrario, un immobile di nuova generazione avrà certo un costo più elevato, ma non vi obbligherà a spendere altri soldi per il rimodernamento degli impianti e altri interventi di recupero.

Attenzione ai costi

Quando si acquista una prima casa, è importante essere consapevoli di tutti i costi aggiuntivi associati all’acquisto.

Oltre al costo dell’immobile e a quello degli eventuali interventi di manutenzione, dovrete prevedere l’imposta di bollo, le spese di perizia e le spese notarili.

Calcolare con attenzione questi costi vi consentirà di non superare il budget che avete a disposizione e di non avere spiacevoli sorprese.

Scegliere il mutuo più conveniente

Il passaggio successivo consisterà nel richiedere un mutuo. Prima di firmare un contratto, valutate tutte le opzioni disponibili, tenendo conto del numero e dell’ammontare delle rate, del tasso di interesse e di eventuali clausole aggiuntive.

Chiedere aiuto a un esperto

Benché cercare la prima casa possa sembrare un’operazione semplice e divertente, non sempre lo è. Gli aspetti da prendere in considerazione sono numerosi e il rischio di acquistare un’immobile che non soddisfa pienamente le proprie aspettative è sempre presente.

Per evitare di commettere errori, è preferibile rivolgersi a un agente immobiliare o a un altro esperto del settore, il quale potrà fornire tutto il supporto necessario per individuare la casa perfetta.

