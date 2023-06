Per gli appassionati di viaggi alla scoperta di paesaggi da sogno e nuove culture da scoprire, così come per chi desidera concedersi una vacanza all’insegna del relax e del divertimento, optare per una crociera nel Mediterraneo rappresenta sempre una scelta vincente.

Il Mediterraneo bagna alcune delle località più spettacolari al mondo e offre la possibilità di entrare in contatto con un patrimonio storico, artistico e culturale immenso e variegato, caratterizzato da tradizioni secolari, monumenti indimenticabili e civiltà millenarie.

Perché non esplorare questi scenari straordinari a bordo di una grande nave dotata di ogni comfort? Le crociere, infatti, rispondono in modo efficace a qualsiasi esigenza di viaggio e hanno il potere di trasformare una vacanza in un’esperienza unica e indimenticabile.

Perché scegliere una crociera nel Mediterraneo

Le crociere nel Mediterraneo si rivelano una scelta di viaggio vantaggiosa in ogni periodo dell’anno, un’occasione imperdibile per godersi il sole e il clima mite che caratterizza le coste Orientali e Occidentali.

Scegliere il Mediterraneo significa avere l’opportunità di godere di un panorama diversificato che spazia dalle coste alte e rocciose alle spiagge di sabbia bianca e fine, andando incontro alle preferenze più disparate.

Esplorare il Mediterraneo, permette di ammirare antichi borghi pittoreschi e villaggi bianchissimi, programmando escursioni inclusive per assorbire ogni cultura immergendosi nell’atmosfera delle città più importanti e naturalmente assaggiando le specialità della cucina locale, scoprendo nuovi colori e sapori.

Valore aggiunto della crociera, indipendentemente dalla destinazione, è proprio la capacità di accontentare tutte le tipologie di viaggiatori: dalle coppie che cercano una fuga romantica alle famiglie con bambini, fino ai single e ai gruppi più numerosi.

Destinazioni e itinerari da scoprire

Quali sono gli itinerari più affascinanti e stimolanti per chi sceglie una crociera nel Mediterraneo? Costa Crociere, ad esempio, offre numerosi viaggi attraverso Italia, Francia, Isole Canarie, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta e Turchia.

L’itinerario che comprende Spagna, Canarie e Madeira tocca alcune delle località da sempre in cima alle preferenze dei turisti di tutto il mondo: da Barcellona a Malaga passando per Funchal, la capitale di Madeira, fino a Tenerife e Fuerteventura.

Rodi, Mykonos, Creta, Santorini, Cefalonia ma anche Maiorca, invece, compongono un itinerario da sogno che tocca le più belle isole del Mediterraneo, dalla Grecia alla Spagna.

Scegliendo di viaggiare verso Oriente, è possibile partire in crociera verso la Turchia, la Grecia e Malta. Alcune tappe obbligate sono certamente Istanbul, la città della Moschea Blu, ma anche Atene, Efeso con le sue rovine, La Valletta con le sue pittoresche imbarcazioni chiamate “luzzi” e le particolari sfumature cromatiche della Grotta Azzurra.

Affinché la crociera si riveli una vacanza indimenticabile, infine, è fondamentale poter godere al meglio di ciascuna esperienza rendendola immersiva e coinvolgente. Ogni escursione, ad esempio, deve poter durare a lungo senza diventare mai banale, garantendo una full immersion negli usi e costumi del luogo e offrendo la possibilità di ammirare ogni località da prospettive sempre inedite.

