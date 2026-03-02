Dormire con il cellulare vicino: cosa ha scoperto la scienza sul tuo riposo

Il cellulare accanto al letto è diventato parte del paesaggio notturno, come la lampada o la sveglia, solo che ormai la sveglia è dentro il telefono, insieme ai messaggi, alle notizie, ai social, alle email di lavoro che arrivano a qualsiasi ora. Tenerlo lì sembra normale, quasi inevitabile, eppure la scienza continua a interrogarsi su quanto questa abitudine influenzi il sonno.

Le preoccupazioni più diffuse riguardano le radiazioni, un tema che riemerge ciclicamente, ma i dati raccolti finora raccontano una storia meno allarmante e più sottile. Il vero nodo, secondo molte ricerche, non è tanto il telefono spento o in standby vicino al cuscino, quanto l’uso del dispositivo prima di dormire.

La luce blu e il cervello che non “stacca”

Diversi studi hanno osservato che l’utilizzo intenso dello smartphone nelle ore serali si associa a una qualità del sonno peggiore. Una meta-analisi con decine di migliaia di partecipanti ha mostrato un aumento marcato del rischio di riposo disturbato tra chi usa molto il telefono, un dato che colpisce soprattutto perché riguarda comportamenti ormai quotidiani.

Il principale imputato è la luce blu emessa dagli schermi LED. Questa componente luminosa interferisce con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ritmo sonno-veglia. Quando la melatonina tarda ad arrivare, addormentarsi diventa più difficile, il sonno si frammenta, il risveglio può risultare meno riposante.

Non è solo una questione di fotoni. C’è anche l’aspetto mentale. Rispondere a un messaggio, scorrere i social, leggere notizie spesso stimolanti o stressanti mantiene il cervello in una condizione di attivazione, come se la giornata non fosse davvero finita. Il corpo è a letto, la mente continua a correre.

Radiazioni: cosa dicono davvero le agenzie sanitarie

Organizzazioni come l’OMS e enti di controllo sulle emissioni elettromagnetiche ripetono da anni che, ai livelli tipici dei telefoni cellulari, non esistono prove conclusive di danni diretti alla salute. Le onde radio emesse dagli smartphone rientrano nei limiti considerati sicuri.

Questo non significa che la ricerca si sia fermata. Alcuni lavori recenti hanno esplorato possibili effetti non termici, osservando variazioni nella qualità soggettiva del sonno o nella variabilità della frequenza cardiaca in presenza di dispositivi wireless. I risultati, però, restano contrastanti, spesso limitati a campioni ridotti o a condizioni sperimentali difficili da tradurre nella vita reale.

Interessante il filone che indaga la sensibilità individuale. In uno studio sulle frequenze 5G sono emerse modifiche di alcuni parametri del sonno solo in soggetti con specifiche varianti genetiche. Tradotto: non tutti reagiscono allo stesso modo, e generalizzare diventa complicato.

Il problema quotidiano è più semplice di quanto sembri

Al di là dei dibattiti sulle onde elettromagnetiche, molti ricercatori convergono su un punto meno spettacolare ma più concreto. Avere il telefono vicino aumenta la probabilità di usarlo. Anche solo per “un’ultima occhiata”, che spesso si trasforma in venti minuti, poi quaranta.

Il risultato è familiare a molti. Si va a letto a un’ora, ci si addormenta molto dopo. Il sonno diventa più corto, a volte più leggero, il mattino seguente si accumula stanchezza. Non è necessario scomodare scenari estremi, basta osservare le proprie serate.

Anche la distanza conta. L’intensità del segnale diminuisce rapidamente allontanando il dispositivo, motivo per cui dormire con il telefono sotto il cuscino resta una scelta poco sensata, più per comfort e abitudini che per reali emergenze sanitarie.

Tra tecnologia e bisogno di disconnessione

Il cellulare è diventato estensione della giornata, della socialità, del lavoro, perfino dell’insonnia. Non sorprende che faccia fatica a restare fuori dalla camera da letto. Eppure il rapporto tra sonno e smartphone continua a mostrare una tensione evidente.

Non è il telefono in sé a “rovinare” la notte, quanto il modo in cui lo usiamo, il tempo che gli concediamo, la difficoltà di chiudere davvero la giornata digitale. Una dinamica che riguarda adulti, adolescenti, famiglie intere.

Alla fine il punto non è demonizzare la tecnologia, ma riconoscere che anche il riposo, in un mondo sempre connesso, è diventato uno spazio da difendere, o almeno da negoziare. E non sempre la trattativa con lo schermo luminoso è così equilibrata.