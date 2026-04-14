Briatore compie 76 anni, arriva il regalo di Elisabetta Gregoraci

Il tempo passa, ma il legame resta indissolubile. In occasione del compleanno di Flavio Briatore, i riflettori dei social si sono accesi non solo per i festeggiamenti dell’imprenditore, ma soprattutto per il messaggio pubblico inviato dall’ex moglie, Elisabetta Gregoraci.

Vent’anni di “sopportazione” e tanto amore

La showgirl calabrese ha scelto Instagram per celebrare il padre di suo figlio, Nathan Falco, pubblicando una serie di scatti che ripercorrono la loro lunga storia. A colpire i fan, però, è stata la didascalia: un mix perfetto di dolcezza e quell’ironia tipica di chi si conosce profondamente.

Con questa frase, Elisabetta ha sintetizzato due decenni di vita condivisa, prima come coppia e oggi come “famiglia allargata” esemplare. Il riferimento al “sopportarti” ha scatenato l’ilarità dei follower, confermando il rapporto schietto e complice che i due hanno saputo mantenere anche dopo la separazione avvenuta nel 2017.

Un legame che va oltre il matrimonio

Nonostante la fine del loro legame sentimentale, Briatore e Gregoraci continuano a essere una presenza costante l’uno nella vita dell’altra. Spesso trascorrono le vacanze insieme e non mancano mai di sostenersi nei momenti importanti.

Il compleanno di Flavio è diventato così l’occasione per ribadire un concetto fondamentale: l’amore può trasformarsi, ma il rispetto e l’affetto — specialmente per il bene dei figli — possono durare una vita intera.

La reazione dei social

Il post è diventato virale in pochi minuti, raccogliendo migliaia di like e commenti. Molti utenti hanno lodato la capacità della coppia di restare unita nonostante le divergenze passate, definendoli un esempio di maturità e serenità post-divorzio.

Tra una torta di lusso e un brindisi esclusivo, il regalo più bello per Briatore sembra essere stato proprio questo: la conferma che, dopo vent’anni, Elisabetta è ancora lì, pronta a “sopportarlo” con il sorriso.