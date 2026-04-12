È il frutto più contaminato e lo diamo anche ai bambini tutti i giorni: la nuova ricerca è inquietante

Esiste un frutto su tutti gli altri che appare contaminato: secondo una nuova ricerca, è pericoloso anche per i più piccoli.

Il nuovo rapporto dell’Environmental Working Group fotografa lo stato della contaminazione da pesticidi nei prodotti ortofrutticoli negli Stati Uniti, aggiornando le liste note come “Dirty Dozen” e “Clean 15”. L’analisi si basa sui dati del United States Department of Agriculture, che ha esaminato oltre 54mila campioni relativi a 47 alimenti, evidenziando come circa il 75% dei prodotti non biologici presenti tracce di pesticidi.

Il rapporto non misura direttamente il rischio sanitario, ma la frequenza e la varietà dei residui rilevati, introducendo nel 2026 anche criteri più severi legati alla tossicità delle sostanze individuate.

Dirty Dozen, i prodotti con più residui nel 2026

La classifica aggiornata vede gli spinaci al primo posto, seguiti da cavolo nero e fragole, confermando una concentrazione significativa di residui nei vegetali a foglia. Completano la lista uva, nettarine, pesche, ciliegie, mele, more, pere, patate e mirtilli, tutti caratterizzati da una presenza diffusa di più pesticidi nello stesso campione.

Uno degli elementi più rilevanti riguarda il cosiddetto “effetto cocktail”, con una media di quattro o più sostanze per prodotto. Complessivamente, il rapporto identifica 264 pesticidi diversi, di cui una parte consistente concentrata proprio negli alimenti della Dirty Dozen, evidenziando una complessità crescente nella composizione dei residui.

In contrasto con i dati della Dirty Dozen, la lista “Clean 15” individua prodotti caratterizzati da livelli più contenuti di residui. Tra questi figurano avocado, ananas, anguria, mais dolce, papaya, cipolle, kiwi e carote, con una quota significativa di campioni in cui non sono stati rilevati pesticidi misurabili.

Questa distinzione viene spesso utilizzata come riferimento per orientare le scelte di consumo, pur mantenendo la consapevolezza che i dati si riferiscono a specifiche condizioni di produzione e distribuzione.

Frutta esotica e controlli europei

Accanto ai dati statunitensi, alcune analisi condotte in ambito europeo segnalano la presenza di pesticidi anche nella frutta importata. Test su ananas, mango e avocado venduti in Italia hanno evidenziato residui di sostanze non autorizzate dall’Unione Europea, tra cui insetticidi e fungicidi già vietati.

Pur trattandosi di concentrazioni generalmente contenute, la rilevazione di queste sostanze indica possibili criticità legate alla provenienza dei prodotti e alle normative agricole dei Paesi di origine, con implicazioni per il controllo delle filiere.

Una delle novità più rilevanti del rapporto 2026 riguarda la presenza dei PFAS, composti chimici persistenti spesso definiti “sostanze eterne”. Secondo i dati analizzati, queste sostanze sono state individuate in una parte significativa dei campioni della Dirty Dozen, confermando una diffusione che va oltre i pesticidi tradizionali.

I PFAS sono oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità sanitarie, tra cui l’Environmental Protection Agency, per la loro capacità di accumularsi nell’ambiente e nell’organismo umano nel lungo periodo.

Il quadro europeo e le politiche di riduzione

In Europa il tema dei pesticidi è al centro di un confronto politico e normativo. La proposta di revisione del regolamento sull’uso dei fitofarmaci mira a ridurne l’impiego entro il 2030 e a raggiungere una progressiva eliminazione nel lungo termine.

Il dibattito coinvolge numerosi Stati membri e organizzazioni agricole, tra cui Coldiretti, che evidenziano l’impatto potenziale di queste misure su produzioni strategiche come vino e derivati del pomodoro. Parallelamente, studi tecnici indicano che l’adozione di tecnologie di agricoltura di precisione potrebbe contribuire a ridurre significativamente l’uso di fitofarmaci senza compromettere la resa produttiva.

Nonostante i dati sulla presenza di residui, il rapporto ribadisce un punto condiviso dalla comunità scientifica: il consumo di frutta e verdura resta essenziale per una dieta equilibrata. I benefici nutrizionali, legati all’apporto di vitamine, fibre e sali minerali, risultano prevalenti rispetto ai rischi associati ai pesticidi nei limiti consentiti.

Nel contesto attuale, l’attenzione si concentra su una maggiore consapevolezza nella scelta e nella gestione degli alimenti, in un equilibrio tra sicurezza, qualità e accessibilità.