Voglia di staccare? Questo borgo incantato tra i vigneti è la fuga perfetta per un weekend da sogno

Ci sono luoghi che non si limitano a essere visitati, ma si lasciano vivere lentamente, passo dopo passo, tra dettagli che emergono senza forzature e atmosfere che cambiano con la luce: in questa bellissima regione italiana succede spesso, ma in certi borghi succede di più, perché qui il paesaggio non è solo sfondo, è parte del racconto.

Tra questi, Egna torna a farsi notare, ancora una volta, come uno dei punti più interessanti per chi cerca un’esperienza che tenga insieme cultura, natura e gusto.

Il borgo che nasce dal commercio e conserva eleganza

Egna non è un luogo costruito per il turismo. È cresciuto nel tempo, seguendo una logica precisa: quella del passaggio. In epoca romana era un punto strategico, poi è diventato porto fluviale e centro di scambi. Oggi quella vocazione si legge ancora nell’impianto del borgo, nella disposizione degli spazi, nella funzione dei suoi portici.

Basta attraversarli per capire che non sono un semplice elemento architettonico. Sono il cuore della vita quotidiana, un filtro tra interno ed esterno che ha accompagnato per secoli commerci e relazioni. Le facciate dai toni pastello, ordinate ma mai rigide, restituiscono un senso di equilibrio che non ha bisogno di essere costruito.

Intorno, il paesaggio completa il quadro. I vigneti non sono un dettaglio estetico, ma una presenza costante. La zona di Mazzon, poco distante, è uno dei riferimenti per il Pinot Nero, e racconta meglio di qualsiasi brochure il legame tra territorio e produzione.

Borgo diVino, un evento che parte da qui

È dentro questo contesto che torna Borgo diVino in Tour, che sceglie proprio Egna come tappa inaugurale della nuova edizione. Non è un caso. Il format, nato nel 2014, ha costruito la propria identità mettendo insieme due elementi semplici ma difficili da replicare: piccoli centri e cultura del vino.

Il calendario prevede 25 tappe tra Italia e Repubblica di San Marino, ma l’avvio in Alto Adige ha un significato preciso. Qui il vino non è solo degustazione, è parte del paesaggio e della storia locale.

Durante il weekend del 18 e 19 aprile, il borgo si trasforma senza perdere la propria identità. Non ci sono allestimenti invasivi o strutture estranee: l’evento si inserisce negli spazi già esistenti, lungo la Via Portici, lasciando che siano le architetture a fare da scenografia.

Degustazioni, ma anche racconto

Oltre cento etichette provenienti da diverse regioni italiane saranno disponibili per l’assaggio. Ma ridurre tutto a una semplice degustazione sarebbe limitante. Il senso dell’iniziativa sta anche nel modo in cui viene raccontato il vino.

I percorsi informativi, i pannelli, le spiegazioni: tutto contribuisce a costruire un’esperienza che non è riservata agli esperti. Chi arriva può avvicinarsi senza conoscenze specifiche, lasciandosi guidare tra territori, tecniche e abbinamenti.

E poi c’è la parte gastronomica, che in Alto Adige non è mai secondaria. Salumi locali, piatti tradizionali come gli Schlutzkrapfen e i Tirtlen: ogni proposta rafforza quel legame tra prodotto e territorio che qui non è mai teorico.

Raggiungere Egna è semplice, a circa 25 chilometri da Bolzano, ma la sensazione, una volta arrivati, è quella di essere altrove. Non lontano, ma fuori dal ritmo abituale.

Forse è proprio questo il punto. In un momento in cui il turismo tende a velocizzarsi, eventi come Borgo diVino riportano l’attenzione su un’altra idea di viaggio. Più lenta, più concreta, meno costruita.