È sufficiente navigare in rete per scoprire che sono disponibili delle vere e proprie farmacie online come Farmaregno , peraltro ricchissime di prodotti, ma i farmaci si possono acquistare in rete in tutti i casi?

La risposta è no: in rete oggi è possibile acquistare tantissime tipologie di farmaci, come visto, ma per determinate tipologie resta invece necessario rivolgersi ad una farmacia fisica.

Entriamo dunque nel dettaglio e distinguiamo le diverse tipologie di farmaci, specificando per ognuna di essere se l’acquisto online è possibile oppure no.

Parafarmaceutici

I parafarmaceutici, come suggerisce lo stesso nome, non sono dei farmaci, di conseguenza non sarebbe neppur corretto citarli laddove si parli di farmaci in senso stretto, tuttavia una menzione è opportuna dal momento che tali prodotti sono assolutamente tipici di quanto trattato dalle farmacie.

Gli esempi sono tantissimi: integratori alimentari, prodotti per le mamme e sanitari, solari, articoli per il benessere sessuale, prodotti per la cura dell’igiene personale e tanto, tanto altro ancora.

I parafarmaceutici possono assolutamente essere acquistati online.

Farmaci OTC

L’acronimo con cui è denominata questa tipologia di farmaci fa riferimento ad Over The Counter, che in lingua inglese significa “sul bancone”.

Questi farmaci, secondo la normativa, non solo sono vendibili tranquillamente senza che si debba presentare alcuna ricetta medica, ma possono appunto essere esposti sul bancone o in punti altrettanto ben visibili.

Si tratta di farmaci che curano disturbi piuttosto comuni e per i quali non si rilevano effetti collaterali particolarmente importanti, proprio per questo la loro vendita è libera.

I farmaci OTC si possono acquistare tranquillamente online.

Farmaci SOP

SOP è acronimo di Senza Obbligo Prescrizione, di conseguenza anche tali farmaci, è evidente, si possono acquistare senza dover presentare alcuna ricetta medica.

La differenza rispetto ai farmaci OTC è esclusivamente nel fatto che, essendo dei farmaci dall’azione più marcata, non possono essere esposti sul bancone dalle farmacie fisiche, per il resto anche la loro vendita è assolutamente libera e non vincolata alla presentazione di una ricetta.

Anche i farmaci SOP si possono acquistare online.

Farmaci OP

I farmaci OP sono così denominati in quanto, per i medesimi, vige l’Obbligo di Prescrizione: i farmacisti possono rilasciare tali medicinali solo se il cliente presenta un’apposita ricetta medica.

Si tratta di farmaci che curano disturbi specifici e che hanno un’azione piuttosto marcata, la quale non esclude affatto delle controindicazioni di una certa rilevanza, ecco perché il Sistema Sanitario Nazionale prevede che siano rilasciati solo previa prescrizione del medico.

Quella dei farmaci OP è l’unica categoria di farmaci che non possono essere acquistati online, di conseguenza se ci si deve procurare un farmaco per cui è necessaria la ricetta bisogna rivolgersi ad una farmacia fisica.

L’acquisto telematico, come si diceva, non è possibile, e se si dovesse trovare in rete un qualche canale che presenta la possibilità di comprare farmaci di questo tipo bisogna assolutamente desistere.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO