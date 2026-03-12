Grande Fratello Vip 2026, la casa apre prima del debutto: quattro concorrenti entrano già il 13 marzo

Il Grande Fratello Vip prova a ripartire con un cambio di ritmo evidente già prima della prima puntata. La nuova edizione del reality di Canale 5, guidata da Ilary Blasi, aprirà ufficialmente il 17 marzo ma la casa più osservata d’Italia inizierà a vivere alcuni giorni prima con una formula pensata per creare curiosità e riportare attenzione sul programma.

La novità si chiama Open House e rappresenta una sorta di anteprima televisiva e digitale della nuova stagione. Alcuni concorrenti entreranno nella casa con diversi giorni di anticipo rispetto agli altri, iniziando di fatto la convivenza e mostrando per la prima volta ambienti, dinamiche e piccoli segreti della nuova struttura.

Una scelta che arriva dopo mesi complessi per il reality e che punta a rilanciare il format con un approccio più dinamico, capace di generare attenzione sui social e sulle piattaforme streaming ancora prima della diretta televisiva.

Grande Fratello Vip 2026 parte prima della diretta

Il debutto ufficiale della nuova edizione resta fissato per il 17 marzo, ma già il 13 quattro concorrenti varcheranno la celebre porta rossa per inaugurare la Open House. L’idea è quella di trasformare i primi giorni in una sorta di backstage pubblico della casa, mostrando al pubblico la preparazione del reality e le prime interazioni tra gli inquilini.

I primi a entrare saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi. A loro spetterà il compito di esplorare gli spazi della nuova casa, raccontare le novità dell’edizione e iniziare una convivenza che fungerà da anticamera alla vera e propria gara.

Le loro giornate saranno visibili attraverso le finestre live disponibili sul sito ufficiale del programma e sulla piattaforma Mediaset Infinity, una scelta che conferma la crescente integrazione tra televisione e fruizione digitale.

Una nuova fase per il reality di Canale 5

Questa edizione del Grande Fratello Vip nasce con l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo per il format, dopo una stagione difficile segnata da polemiche e ascolti inferiori alle aspettative. La conduzione passa a Ilary Blasi, volto storico dell’intrattenimento Mediaset, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

La strategia della Open House serve proprio a creare un racconto più progressivo del reality. Invece di concentrare tutto nella prima serata, il programma inizia a costruire curiosità nei giorni precedenti, trasformando l’ingresso nella casa in un evento diluito nel tempo.

In questo modo il pubblico può iniziare a conoscere i concorrenti e a osservare le prime dinamiche prima ancora dell’avvio ufficiale della gara.

Il cast completo del Grande Fratello Vip 2026

I quattro concorrenti della Open House saranno soltanto i primi protagonisti di questa edizione. Gli altri dodici varcheranno la porta rossa il 17 marzo, durante la prima puntata in diretta.

Tra i nomi confermati figura anche Paola Caruso, che nelle ultime ore ha smentito le voci su un possibile ritiro attraverso i suoi social dichiarandosi pronta a entrare nella casa “con grande entusiasmo”.

Il cast completo dell’edizione 2026 comprende:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

GionniScandal

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Con la casa pronta ad animarsi già prima della prima serata e con un cast che mescola volti televisivi, personaggi social e protagonisti dello spettacolo, questa nuova edizione del Grande Fratello Vip punta a riconquistare l’attenzione del pubblico e a riaccendere uno dei format più longevi della televisione italiana.