Il tumore al pancreas che ha ucciso Enrica Bonaccorti: la malattia che ha colpito anche Bowie e Steve Jobs

La morte di Enrica Bonaccorti ha riportato, ancora una volta, sotto i riflettori uno dei tumori più difficili da affrontare.

La storica conduttrice televisiva si è spenta il 12 marzo 2026 a 76 anni dopo una battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato meno di un anno prima, una malattia che spesso cresce in silenzio e viene scoperta quando è già in fase avanzata.

La stessa Bonaccorti aveva raccontato pubblicamente la diagnosi nel 2025, spiegando che il tumore non era operabile e che avrebbe dovuto continuare con cicli di chemioterapia. Nonostante le cure, la malattia è progredita fino alla morte avvenuta in una clinica romana.

La sua storia ha colpito il pubblico perché ricorda un tratto comune a molti pazienti: i sintomi iniziali sono spesso vaghi, quasi impercettibili. Un po’ di affanno, stanchezza, disturbi digestivi. Nulla che faccia pensare subito a una patologia grave.

Il tumore al pancreas che spesso non dà segnali

Il pancreas è un organo nascosto in profondità nell’addome e i tumori che lo colpiscono possono svilupparsi per mesi senza manifestazioni evidenti. Quando compaiono i primi segnali – dolore nella parte alta dell’addome o alla schiena, perdita di peso improvvisa, nausea o ittero – la malattia può essere già avanzata.

Per questo motivo la diagnosi precoce resta il punto più difficile. Il tumore pancreatico è infatti considerato uno dei “big killer” dell’oncologia, con percentuali di sopravvivenza ancora basse rispetto ad altri tumori solidi.

Solo una piccola parte dei pazienti riesce a essere operata, mentre negli altri casi le cure servono soprattutto a rallentare la progressione della malattia.

Una malattia che ha colpito molti personaggi famosi

Enrica Bonaccorti non è purtroppo l’unico volto noto morto a causa di questo tumore. Negli ultimi anni diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport hanno affrontato la stessa diagnosi.

Tra i casi più recenti in Italia c’è quello dell’attrice Eleonora Giorgi, che aveva annunciato nel 2023 di avere un tumore al pancreas e che è morta nel marzo 2025 dopo il peggioramento della malattia.

Nel panorama internazionale la lista è lunga. Il cantante David Bowie combatté per circa 18 mesi contro un tumore pancreatico prima di morire nel 2016. Anche il fondatore di Apple Steve Jobs affrontò una lunga battaglia contro una forma di tumore neuroendocrino del pancreas.

Tra le altre personalità colpite da questa malattia si ricordano l’astronauta americana Sally Ride, l’attrice Mariangela Melato, la grande icona del cinema italiano Anna Magnani e alcune figure storiche del calcio come Giacinto Facchetti e Omar Sivori.

Storie diverse, epoche diverse, ma un elemento comune: la difficoltà nel diagnosticare e trattare questa neoplasia.

Perché il tumore pancreatico è così difficile da curare

La forma più diffusa è l’adenocarcinoma duttale pancreatico, che rappresenta circa il 95% dei tumori maligni del pancreas. Nasce dalle cellule che producono enzimi digestivi e tende a diffondersi rapidamente ad altri organi.

Una delle difficoltà principali riguarda la struttura stessa del tumore. Attorno alle cellule maligne si forma una barriera fibrosa che rende più complicato l’arrivo dei farmaci e limita l’azione del sistema immunitario.

Questo rende la chemioterapia meno efficace rispetto ad altri tumori e spiega perché la ricerca stia cercando nuove strategie terapeutiche.

Le nuove strade della ricerca

Negli ultimi anni diversi centri oncologici stanno sperimentando approcci che combinano chemioterapia e immunoterapia. L’obiettivo è stimolare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali.

Tra le prospettive più studiate ci sono anche i vaccini antitumorali basati su tecnologia mRNA. In questo caso i ricercatori analizzano il tumore del paziente per sviluppare un vaccino personalizzato capace di insegnare al sistema immunitario a riconoscere le cellule maligne.

Altri studi stanno testando combinazioni di farmaci mirati contro mutazioni genetiche specifiche, come quelle del gene KRAS, che spesso alimentano la crescita del tumore pancreatico.

Una battaglia ancora aperta

La storia di Enrica Bonaccorti ricorda quanto il tumore al pancreas resti una delle sfide più difficili per la medicina moderna. È una malattia che può svilupparsi per molto tempo senza segnali chiari e che spesso viene scoperta troppo tardi.

Allo stesso tempo, la ricerca sta cercando di cambiare questo scenario. Le nuove terapie sperimentali, i vaccini personalizzati e lo studio dei meccanismi genetici del tumore stanno aprendo strade che fino a pochi anni fa sembravano impossibili.

Non esiste ancora una cura definitiva per tutti i pazienti, ma il lavoro dei ricercatori continua a cercare risposte per una malattia che ha colpito milioni di persone nel mondo, tra cui molti volti noti della cultura, della musica e dello spettacolo.