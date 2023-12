Se è vero che l’uso dei coupon ha radici profonde nella storia del commercio, l’IA sta portando questa pratica secolare a un livello completamente nuovo, soprattutto quando parliamo di e-commerce.

L’evoluzione del couponing interessa sia gli utenti che cercano di risparmiare denaro, sia gli e-commerce che desiderano migliorare le proprie strategie di marketing.

Qui di seguito tratteremo alcuni dei vantaggi offerti dai coupon in chiave intelligenza artificiale, svelati da Topnegozi uno dei siti di codici sconto più attivi del web.

Coupon personalizzati grazie all’intelligenza artificiale

L’IA sta rivoluzionando l’esperienza di shopping online, posizionando gli utenti al centro delle strategie di marketing delle aziende. Grazie a sofisticati algoritmi di apprendimento automatico, è possibile inviare agli utenti coupon digitali personalizzati che tengono conto dei loro comportamenti di acquisto, di preferenze ed interazioni precedenti con i brand. Questo approccio altamente customizzato aumenta il coinvolgimento dei clienti, che si sentono più invogliati ad acquistare.

L’impiego dell’intelligenza artificiale nel contesto dei codici sconto, guida questo cambiamento in termini di:

Personalizzazione: l’IA svolge un ruolo chiave nell’analisi del comportamento degli utenti online, consentendo il raccoglimento di dati preziosi sulle loro abitudini di acquisto e preferenze. Queste informazioni formano la base per la creazione di codici sconto personalizzati. Ad esempio, se un utente ha dimostrato interesse per prodotti specifici in passato, un sistema basato l’IA può generare automaticamente codici sconto per quei prodotti o altri correlati. Questa personalizzazione migliora notevolmente l’esperienza dell’utente, offrendo sconti sempre pertinenti e mirati.

Generazione automatica di codici sconto: grazie all’IA, è possibile generare codici sconto in modo completamente automatico, basandosi su diversi parametri come l’entità dello sconto, la data di scadenza e le condizioni di utilizzo. Questo semplifica la creazione e la gestione dei codici sconto per le aziende, consentendo loro di offrire promozioni flessibili e su misura, senza dover dedicare tempo prezioso ad operazioni manuali.

Ottimizzazione delle offerte: le aziende possono sfruttare l’IA per ottimizzare le loro offerte e i codici sconto in tempo reale. Ad esempio, un negozio online può gestire dinamicamente i codici sconto in risposta alla domanda di specifici prodotti. Inoltre, l’IA è in grado di identificare i momenti ideali per proporre sconti o promozioni, come durante le festività o eventi speciali. Ciò contribuisce a massimizzare l’impatto delle offerte.

Raccolta e analisi dei dati: grazie all’intelligenza artificiale è possibile raccogliere dati precisi sull’efficacia delle promozioni e dei codici sconto, che possono essere utilizzati per valutare i rendimenti delle offerte e apportare miglioramenti in base ai risultati ottenuti. Ad esempio, un’azienda può scoprire quali tipi di codici sconto che generano più vendite e concentrarsi su di essi, aumentando l’efficienza delle proprie strategie di marketing.

Automazione del processo di utilizzo: l’IA semplifica notevolmente il processo di utilizzo dei codici sconto. Chatbot e assistenti virtuali, alimentati dall’IA, sono in grado di guidare gli utenti attraverso l’applicazione dei codici sconto al carrello degli acquisti. Rispondendo in tempo reale a domande e dubbi, migliorano l’esperienza complessiva degli utenti.

L’IA alleata delle aziende nelle strategie di e-commerce

L’IA non è solo una benedizione per gli utenti alla ricerca di risparmi personalizzati. Le aziende stanno sfruttando il suo potenziale per ottimizzare le strategie di marketing e migliorare l’interazione con i clienti. Un esempio lampante è Zalando, uno dei giganti dell’abbigliamento online, che ha annunciato l’introduzione di un personal shopper basato su ChatGPT.

Questo sistema consente agli utenti di porre delle domande e ricevere suggerimenti d’acquisto altamente personalizzati. Gli acquirenti possono digitare domande come “Quale regalo dovrei comprare per mia mamma per la festa della mamma?” e ricevere consigli pertinenti.

L’approccio basato sull’IA semplifica notevolmente l’esperienza di acquisto e può accelerare il processo di conversione. Le aziende che abbracciano questa tecnologia si trovano in una posizione privilegiata, soddisfando le aspettative dei clienti e migliorando la loro experience.

Dati e tendenze dell’applicazione dell’IA nel couponing

Recenti statistiche sul couponing evidenziano l’impatto dei codici sconto sui consumatori e le aziende. Secondo un sondaggio condotto da Osservatori.net Digital Innovation, ben il 90% dei consumatori ha utilizzato almeno una volta un coupon nella loro vita. Questo dato rivelatore sottolinea quanto i coupon siano ormai una parte integrante dell’esperienza di acquisto per la maggioranza delle persone.

È interessante notare come oltre il 50% dei clienti preferisca utilizzare un coupon quando effettua acquisti online. Questo suggerisce che l’accesso a sconti e promozioni online è un incentivo significativo utile a favorire il completamento dell’ordine, scongiurando il temuto rischio del carrello abbandonato. Ma l’effetto positivo dei coupon non si ferma qui.

È stato riscontrato che più della metà dei nuovi clienti è incline ad effettuare il primo acquisto quando riceve uno sconto di benvenuto. Questo dimostra quanto sia efficace l’utilizzo dei coupon nell’attrarre nuovi clienti e costruire fedeltà nei confronti del marchio.

Un dato sorprendente riguarda il riscatto dei coupon. Nel solo anno 2022, sono stati riscattati oltre 30 miliardi di coupon a livello globale. L’incremento delle entrate derivanti dalle e-mail contenenti coupon, che è salito del 48% in un solo anno, è un indicatore chiave dell’impatto positivo dei coupon sulle conversioni e sulle vendite.

Non meno importante, l’avvento dell’utilizzo dei comandi vocali per la ricerca dei coupon. Si prevede che entro la fine dell’anno prossimo, quasi il 50% di tutte le ricerche di codici sconto verrà effettuato tramite comandi vocali.Ciò significa che l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel couponing vocale diventerà sempre più pervasiva, aprendo nuove opportunità sia per i consumatori che per gli e-commerce.

