iPhone 18 Pro cambia passo: chip A20 Pro a 2 nm e una fotocamera che regola davvero la luce

Apple non lo presenterà prima di settembre 2026, ma l’iPhone 18 Pro è già nella fase finale di sviluppo.

Le informazioni che arrivano dalla catena di produzione parlano di un dispositivo che sta entrando nella cosiddetta fase di convalida, quella che precede la produzione su larga scala e che di solito arriva quando il progetto è ormai definito quasi in ogni dettaglio.

Non è ancora il momento degli annunci ufficiali, naturalmente, ma quando queste indiscrezioni iniziano a circolare con una certa insistenza significa che il lavoro ingegneristico è sostanzialmente chiuso e che Apple sta verificando la stabilità dell’hardware prima di passare alle fabbriche.

Il salto ai 2 nanometri cambia il cuore dell’iPhone

La novità più rilevante riguarda il processore. Il prossimo modello dovrebbe montare il chip A20 Pro costruito con processo produttivo a 2 nanometri, un passaggio che nel mondo dei semiconduttori ha un peso reale, non solo simbolico.

Ridurre la dimensione dei transistor significa poter inserire più componenti nello stesso spazio, con due effetti che di solito vanno di pari passo: più potenza di calcolo e meno energia consumata. Apple negli ultimi anni ha lavorato molto su questo equilibrio e l’idea è sempre la stessa, far funzionare applicazioni sempre più pesanti senza trasformare lo smartphone in un dispositivo assetato di batteria.

Tradotto nella vita quotidiana significa una cosa piuttosto semplice: lo smartphone dovrebbe reggere meglio attività che oggi mettono sotto pressione il sistema, come video ad alta risoluzione, giochi complessi o funzioni legate all’intelligenza artificiale, senza scaricarsi a metà giornata.

Nel modello Pro Max, secondo le anticipazioni che circolano tra i fornitori, si parla anche di una batteria tra 5.100 e 5.200 mAh, una capacità che sugli iPhone non si era ancora vista e che, combinata con un chip più efficiente, potrebbe allungare la giornata operativa senza cambiare radicalmente il modo in cui si usa il telefono.

La fotocamera introduce un elemento quasi dimenticato

La fotografia è l’altro fronte su cui Apple sembra voler intervenire in modo più concreto. Il cambiamento più interessante riguarda il sensore principale, che potrebbe adottare un sistema di apertura variabile.

Per chi non mastica fotografia il concetto è semplice: l’obiettivo sarebbe in grado di modificare fisicamente l’apertura, quindi la quantità di luce che entra nella lente. È una soluzione che sulle fotocamere tradizionali esiste da sempre ma che sugli smartphone è rimasta piuttosto rara.

Questo permetterebbe al telefono di adattarsi meglio alle diverse situazioni di scatto, riducendo il lavoro del software quando la luce è scarsa o troppo intensa. Non è una rivoluzione in senso assoluto, ma è uno di quei dettagli che possono cambiare la resa delle immagini in modo abbastanza evidente.

Tra i test interni ci sarebbe anche un teleconvertitore dedicato allo zoom ottico, pensato per migliorare gli ingrandimenti senza ricorrere troppo al ritaglio digitale. Anche la fotocamera frontale potrebbe crescere, passando dagli attuali 18 megapixel a circa 24 megapixel, un cambiamento che riflette quanto selfie e videochiamate pesino ormai nell’uso quotidiano dello smartphone.

Design familiare e qualche ritocco sotto lo schermo

Dal punto di vista estetico non ci si aspettano stravolgimenti. L’iPhone 18 Pro dovrebbe continuare sulla linea introdotta con l’iPhone 17 Pro, mantenendo la struttura in titanio e il retro in vetro che Apple ha adottato per i modelli più costosi.

I cambiamenti sembrano concentrarsi soprattutto nella parte frontale. Alcuni sensori potrebbero essere spostati sotto lo schermo, riducendo leggermente la Dynamic Island, che nel tempo è diventata una delle firme visive degli iPhone recenti.

Tra i dettagli minori che emergono dai fornitori compare anche una nuova colorazione rosso intenso, una scelta che Apple tende a introdurre quando vuole dare un segnale visivo di cambiamento senza modificare troppo il design.

Prezzo stabile, almeno sulla carta

La strategia commerciale sembra invece piuttosto prudente. Apple starebbe cercando di mantenere il prezzo di partenza a 1.099 dollari per la versione da 256 GB, lo stesso livello della generazione precedente, mentre le varianti con più memoria potrebbero subire qualche aumento.

Il lancio dovrebbe arrivare come sempre a settembre, probabilmente nello stesso evento in cui si parla da tempo della possibile presentazione del primo iPhone pieghevole. I modelli più accessibili della gamma, compreso un eventuale iPhone 18e, sarebbero invece previsti all’inizio del 2027.

Sette mesi nel mondo degli smartphone sono un tempo lunghissimo e molte cose possono ancora cambiare. Ma quando le informazioni iniziano a uscire direttamente dai fornitori significa che il dispositivo esiste già, probabilmente in più di un laboratorio, e che qualcuno lo sta testando da vicino.