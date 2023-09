Ma a volte si perde di vista quale sia il vero obiettivo di un’azienda e di cosa potrebbe fare se sfruttasse anche tecniche un po’ più datate.

Potrebbe sembrare incredibile, ma molte di quelle tecniche tradizionali di marketing funzionano ancora oggi, anzi possono dare valore aggiunto al proprio brand. Oggi abbiamo deciso di mostrarvene qualcuna che, resistendo al tempo, ancora porta risultati.

Perché le vecchie tecniche di marketing funzionano ancora

Quelle di cui parliamo sono tecniche di marketing tradizionali che hanno sempre avuto un buon impatto sugli acquirenti. Non deve quindi stupire che ancora oggi esse possano avere un ruolo importante nella strategia aziendale.

Esse infatti raggiungono un’audience diversa e targettizzata, dando inoltre un tocco più personale che nel marketing digitale a volte manca. Si creano così delle relazioni più solide con i clienti, che non sono più un semplice numero ma nostri pari con delle necessità da soddisfare.

Ecco qui di seguito 5 vecchie tecniche di marketing che ancora oggi fanno il loro dovere se utilizzate bene in un’azienda.

1- Direct Mail

Il Direct Mail, o marketing postale, è la tecnica forse più sottovalutata. In un’epoca dominata da e-mail, messaggi istantanei e social media, ricevere una lettera fisica è diventato quasi strano, ma non inefficace. La sensazione di tenere in mano una lettera, di aprirla e di leggerla con calma, offre un’esperienza che le e-mail non possono replicare.

Affinché funzioni è però oggi necessario prestare attenzione all’immagine del brand. In tal senso, utilizzare forniture per ufficio personalizzate, può dare ancora più valore alle lettere. Ricorda di informarti bene sui tuoi fornitori prima di effettuare ordini importati, leggendo ad esempio Stampaprint recensioni e altri feedback degli utenti.

2- Networking

Chiunque voglia farsi un nome, sa bene di cosa parliamo quando nominiamo il networking. Non tutti sanno però che si tratta di una tecnica antica, che da sempre ha un potere inestimabile per le connessioni umane.

Ora le piattaforme online per conoscersi sono tante, ma l’approccio faccia a faccia resta differente, più veritiero. Ecco perché non bisogna mai sottovalutare questa tecnica e partecipare ad eventi con i componenti della propria azienda.

3- Marketing di affiliazione

La strategia definita come marketing di affiliazione è utile alle aziende che vogliono sfruttare la propria rete per la vendita di servizi o prodotti. Parliamo di una tecnica basata sulla fiducia, in cui le relazioni giocano un ruolo fondamentale. Essa diventa infatti un qualcosa di vantaggioso non solo per l’affiliato, ma anche per il pubblico.

L’affiliato guadagna una commissione per ogni vendita o lead generato, mentre l’azienda beneficia di una maggiore visibilità e vendite. Alla fine di tutto, anche il pubblico guadagna un prodotto valido.

4- Influencer Marketing

Penserai che l’influencer marketing sia una tecnica nata da poco, ma non è così. Essa ha radici antiche, che risalgono all’endorsement delle celebrità. La differenza è che ora gli influncer sono presenti soprattutto sui social media.

Collaborando con influencer, le aziende possono raggiungere un pubblico vasto e altamente targhetizzato. Una raccomandazione da parte di un influencer fidato ha un forte valore per gli utenti. Creerai così un legame autentico con il pubblico, portando a un aumento della consapevolezza del marchio e delle vendite.

5- Feedback e sondaggi

Infine arriviamo ad un’altra tecnica troppo spesso lasciata al caso: i feedback e i sondaggi. Anche loro sono pratiche di vecchia data, ma ancora oggi fondamentali per far capire alle aziende i desideri e le esigenze dei clienti. Oggi il cliente è più che mai al centro dell’attenzione, quindi considerare la sua opinione è ancor più importante.

Anche i feedback negativi possono trasformarsi in una crescita per l’azienda, diventando uno spunto per migliorarsi e modificare la propria offerta. Infine, c’è da considerare che in questo modo i clienti si sentiranno presi più in considerazione, aumentando la loro fiducia nel brand.

