Ottenuti dalle piante attraverso vari processi di estrazione, hanno un profumo intenso e contengono sostanze chimiche che possono influenzare il benessere e la salute. Sono la pura essenza della pianta, riportano ricordi piacevoli e migliorano l’umore. L’effetto della loro azione nell’ambito dell’aromaterapia è immediato. A quanto pare, gli odori possono fare molto di più, svolgono un ruolo importante nella conversione dell’amminoacido essenziale triptofano nel neurotrasmettitore serotonina e nell’ormone melatonina. Grazie a ciò, sappiamo che gli oli essenziali, oltre ad aumentare l’energia, influenzano il corpo nei seguenti modi: hanno effetto antivirale; sono antinfiammatori; sono adattogeni efficaci; aiutano a stimolare o calmare i nervi; hanno effetto rigenerante e antimicrobico.

Negli ultimi anni la popolarità e l’interesse per gli oli essenziali sono aumentati notevolmente, sia tra chi cerca alternative naturali ai prodotti chimici, sia tra chi apprezza gli aromi gradevoli e i potenziali benefici per la salute. Per questo motivo, molte aziende cosmetiche e di aromaterapia offrono una varietà di oli essenziali, il che può rendere la scelta del prodotto giusto un compito difficile.

Quindi, quali sono i migliori?

Sulla base delle recensioni dei clienti del negozio online Makeup.it, con piattaforme presenti in oltre 30 paesi di tutto il mondo, di seguito vi presentiamo la classifica dei migliori oli essenziali.



Xpel Marketing Ltd Tea Tree Oil è un olio di tea tree, meglio noto come olio essenziale di melaleuca o dell’albero del tè, ottenuto dalla distillazione a vapore delle foglie di Melaleuca alternifolia. È un prodotto multitasking dalle proprietà antifungine, antibatteriche, antisettiche, antivirali e antinfiammatorie. Può essere utilizzato direttamente sulla pelle, come aggiunta ai cosmetici preferiti e in aromaterapia. Rigenera perfettamente, rinfresca e lenisce le irritazioni. Coadiuva il trattamento dell’acne, grazie alle proprietà antivirali e battericide. È adatto a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle problematiche. Puoi utilizzare questo prodotto in diversi modi: per la cura del viso aggiungere 1-3 gocce di olio al detergente viso, alla maschera o un altro prodotto per la cura; per la cura dei capelli aggiungere 5 gocce allo shampoo o al balsamo; per la cura del corpo è possibile aggiungere alcune gocce al bagno o per preparare un pediluvio.

Biomika Mint Oil è un olio essenziale naturale ottenuto dalle foglie, dai giovani germogli e dai fiori di menta piperita nel processo di distillazione a vapore. Il suo forte odore ha un effetto stimolante e rinvigorente sul corpo. Ha proprietà antinfiammatorie, analgesiche, antisettiche e rinfrescanti. Molte proprietà di questo olio derivano dalla presenza del mentolo, che agisce sui recettori del freddo della pelle, donando una sensazione di fresco. In aromaterapia è ampiamente utilizzato nel trattamento delle malattie dell’apparato respiratorio. Funziona perfettamente in caso di naso che cola, facilitando la respirazione e come espettorante elimina raffreddore e tosse. Migliora l’umore, rinfresca la mente e il corpo, aggiunge fiducia in se stessi e aiuta a concentrarsi. Nel massaggio con un olio base risolvere problemi gastrici, stimola il sistema digestivo, aiuta contro l’indigestione e la nausea, allevia i crampi e le coliche addominali. Il bagno aromaterapico con olio di menta ha un effetto riscaldante e ha un’azione positiva sul sistema respiratorio.

Song of India Mandurai Jasmine Oil è un olio essenziale di gelsomino con una piacevole fragranza floreale, fresca e leggermente dolce. Questo olio può essere utilizzato in bruciaessenze, potpourri e altri diffusori di aromi. Ogni boccetta è dotata di un comodo contagocce per evitare fuoriuscite e sprechi. Rilassa mente e corpo, promuove il sonno, riduce l’ansia e la depressione. Supporta la produzione di serotonina da parte dell’organismo, che influisce direttamente sulla sensazione di felicità e volontà di agire. Riduce i sintomi del dolore durante le mestruazioni, dell’artrite e dei dolori muscolari durante il raffreddore o l’influenza. Ha anche proprietà che riducono il dolore addominale e intestinale. Può essere aggiunto a basi di sapone, cere di candele profumate, bastoncini o coni di incenso non profumati, bagni, formulazioni per la cura del corpo e dei capelli, prodotti per la pulizia fatti in casa o prodotti esistenti non profumati.

Primavera Oil Eucalyptus Essential Oil è un olio essenziale di eucalipto dalle proprietà tonificanti, antibatteriche, antinfiammatorie, antimicotiche e antivirali. L’aroma molto caratteristico, simile alla canfora, rinfresca, migliora la ricettività e la lucidità dei pensieri, calma e permette di lenire la mucosa infiammata della gola e di dilatare delicatamente i vasi sanguigni, facilitando l’arrivo di più ossigeno ai polmoni. Calma la tosse e riduce i sintomi di sinusite, faringite, malattie contagiose, bronchite e infezioni della pelle. L’olio essenziale deve essere diluito in un olio vettore da utilizzare sulla pelle in un rapporto di 5 gocce olio per 10 ml di olio vettore. Allo stesso modo, se avete la pelle molto sensibile, sarebbe consigliabile chiedere consiglio o effettuare un patch test su una piccola area di pelle prima dell’uso. Può essere utilizzato in piccole quantità in diffusore di aromi, per la sauna, per inalazioni (solo 1 goccia).

Now Foods Essential Oils 100% Pure Rosemary è unolio essenziale di rosmarino dai benefici antiossidanti e antinfiammatori. Negli ultimi anni si è affermato che potrebbe essere ottimo per la crescita dei capelli. Ha proprietà antinfiammatorie e migliora la microcircolazione, grazie a ciò, potrebbe impedire che i follicoli piliferi vengano privati dell’afflusso di sangue o muoiano. Oltre a stimolare la crescita dei capelli, l’olio di rosmarino capelli migliore viene utilizzato per prevenire l’ingrigimento precoce e la forfora. I principali componenti contenuti sono: alfa-pinene, borneolo, beta-pinene, canfora, acetato di Bornile, canfene, 1,8-cineolo e limonene. Ha effetto stimolante e leggero antidolorifico ed è anche considerato efficace nel lenire il mal di testa, equilibrare la cattiva circolazione, portare effetti positivi nelle malattie infiammatorie e dell’affaticamento fisico e mentale. Il suo aroma calma i nervi e permette di rilassarsi, senza provocare una sensazione di eccessiva sonnolenza. È perfetto per aromaterapia, gocciolando alcune gocce in un diffusore di aromi, bruciaessenze o un umidificatore d’aria. Aggiungere alcune gocce per arricchire shampoo, balsami o altri cosmetici, nonché per oli base per massaggi.

Natur Planet Essential Lavender Oil, puro e non diluito, è l’olio essenziale lavanda migliore e di alta qualità. Ha un grado aromaterapeutico premium e un aroma fresco e purificante. Perfetto per l’aromaterapia e può essere utilizzato per miscele da massaggio, aggiunto a bagni, diffusori di aromi e spray per ambienti per alleviare il corpo e la mente. Un rimedio naturale che si ritiene aiuti a rilassare la mente e il corpo, fornendo aiuto per chi fatica a prendere sonno. Può essere utilizzato anche come trattamento lenitivo per la pelle, da diluire da 3 a 5 gocce per 10 ml di olio vettore o 5 gocce in un bagno, bruciaessenze o diffusore di aromi. Non applicare non diluito direttamente sulla pelle.

Quando si acquistano oli per aromaterapia, vale la pena tenere conto degli effetti specifici dei singoli oli. Miscele di oli adeguatamente composte aiutano nel trattamento di diverse malattie contemporaneamente. Le informazioni raccolte si basano sul loro uso tradizionale secolare e sulla conoscenza comune delle loro proprietà e sono solo per scopi informativi. Il potere delle piante, utilizzate da centinaia di anni in aromaterapia, contenute negli oli essenziali, agisce in misura diversa su ognuno, come nel caso dell’omeopatia. Pertanto, rivolgersi al medico per la cura di diverse malattie.

