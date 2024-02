Questi tre pilastri si alimentano l’uno con l’altro: il marketing attira e coinvolge il cliente, le vendite chiudono il cerchio trasformando l’interesse in azione e la tecnologia ti dà le piattaforme e gli strumenti per rendere tutto ciò possibile in modo efficiente e scalabile.

Fino a qualche anno fa, questi tre elementi viaggiavano su binari diversi: ogni comparto aziendale lavorava seguendo una sua tabella di marcia, senza interfacciarsi con gli altri team. Oggi il lavoro in azienda è molto più interconnesso: in questa guida ti spiegheremo come l’integrazione sinergica di marketing, vendita e tech rappresenti non solo una strategia, ma una necessità per le aziende che vogliono distinguersi sul mercato.

L’abitudine errata di separare le 3 aree

Come dicevamo, per molto tempo c’è stata l’abitudine di separare nettamente le tre aree. In molte aziende, c’è ancora l’abitudine poco virtuosa di trattare marketing, vendite e tecnologia come compartimenti stagni, ognuno con obiettivi e strategie distinte.

Questo approccio frammentato ha conseguenze negative enormi: il flusso di informazioni in azienda rallenta e rende più difficoltosa la collaborazione tra i team, ma impedisce anche di sfruttare appieno le potenzialità di ogni area.

La mancanza di integrazione porta a comunicare in modo poco coerente verso i clienti, a sforzi duplicati e opportunità perse di ottimizzare le risorse e massimizzare l’efficacia delle campagne. L’obiettivo, quindi, deve essere quello di superare questa barriera e scegliere un approccio olistico, in cui marketing, vendite e tecnologia lavorano in sinergia.

Il marketing

Il marketing è diventato il fulcro strategico attraverso il quale un’azienda può intercettare nuovi clienti (o mantenere quelli che ha già) mostrando i suoi valori e posizionandosi in un mercato sempre più competitivo.

Oggi il marketing non è solo quello che, per anni, ha dominato il nostro immaginario: oltre ai tradizionali canali pubblicitari (pensa ad esempio alla radio o alla TV), oggi ci sono tantissimi altri canali su cui investire come il social media marketing, la SEO e il marketing esperienziale.

La chiave del successo sta nella capacità di integrare le strategie di marketing con le strategie di vendita e le innovazioni tecnologiche. Sfruttando questo approccio, potrai creare un’esperienza cliente personalizzata, per aumentare le possibilità di mantenere il cliente a lungo. Attraverso l’uso di dati e analisi, il marketing può prevedere le tendenze dei consumatori, migliorare le comunicazioni con i clienti e ottimizzare le campagne. Ciò si traduce in un ROI positivo e, quindi, maggiore crescita per l’azienda.

Le vendite

Accanto al marketing, c’è il reparto vendite che si concentra sulla conversione dei lead in clienti paganti. Affinché questo sia possibile, ai team vendite è richiesta una comprensione profonda delle esigenze e delle aspettative del cliente.

Una vendita, infatti, non si limita semplicemente al momento dell’acquisto, ma comprende l’intero processo di costruzione di relazioni con i clienti, per consolidare un legame di fiducia tale da spingere i consumatori ad acquistare nuovamente. Questa necessità deriva dal fatto che mantenere un cliente nel tempo è molto più sostenibile economicamente rispetto ad una nuova acquisizione: ne consegue che, sul lungo periodo, la fidelizzazione è senza dubbio la strategia vincente.

Per poter vendere di più, però, il team dovrà personalizzare il suo approccio, sfruttando i dati prodotti in stretta sinergia con il marketing per fare in modo che ogni interazione con il cliente sia un’opportunità per rafforzare la relazione.

La tecnologia

In ultimo, ma non per importanza, c’è la tecnologia. Ci sono stati enormi progressi in ambito tecnologico, che hanno reso accessibili anche alle PMI delle tecnologie che, fino a qualche anno fa, erano inesistenti o riservate solamente alle grandi multinazionali.

Strumenti tecnologici come ad esempio i CRM o i tool di data analysis possono ottimizzare i processi, migliorare l’efficienza e, soprattutto, creare nuove opportunità di business.

Ci sono poi una serie di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, il machine learning, la blockchain e l’Internet of Things (IoT) che aprono nuove frontiere per l’innovazione e per ritagliarsi uno spazio unico sul mercato.

Come la mancata integrazione delle 3 aree può portare danni all’azienda

Come dicevamo, la mancanza di “dialogo” tra queste tre aree può creare diversi danni alla tua azienda e, soprattutto, può farti perdere opportunità importanti di crescita. La mancata integrazione tra marketing, vendita e tech:

Crea problemi di comunicazione: senza un’integrazione, le varie campagne marketing non possono allinearsi con le strategie di vendita o gli strumenti tecnologici, creando confusione tra i potenziali clienti

Diminuisce l’efficienza, perché la mancanza di sistemi automatizzati che facilitano il passaggio di informazioni tra i reparti possono rallentare le operazioni e aumentare i costi

Rende difficoltosa l’analisi dei dati, perché senza una piattaforma tecnologica comune che integri dati di marketing, vendite e customer service, diventa difficile analizzare le performance e ottimizzare le strategie in modo coerente

Provoca sprechi di risorse: la mancata integrazione può portare a investimenti in campagne marketing o tecnologie che non sono allineate con gli obiettivi di vendita o le esigenze del business, facendoti di conseguenza sprecare soldi.

Come far dialogare Marketing, Vendita e Tech

Ora che abbiamo visto quali problemi potresti trovarti evitando di far interagire marketing, vendita e tech, vediamo insieme come migliorare l’integrazione tra le tre aree.

Creare una strategia omnicanale

La prima cosa da fare per allineare marketing, vendite e tech è creare una strategia omnicanale che funga da “linea guida” per tutti questi reparti. In che modo? Per prima cosa, inizia stabilendo obiettivi condivisi che riflettano le priorità dell’azienda nel suo complesso, invece di obiettivi isolati per ogni dipartimento. In questo modo tutti lavoreranno nella stessa direzione, con un focus sulla customer experience.

Il secondo step è usare la tecnologia: utilizza piattaforme tecnologiche capaci di integrare i dati di marketing, vendite e assistenza clienti. Questo permette ad ogni reparto di avere una visione completa del cliente, migliorando la personalizzazione delle comunicazioni e l’efficacia delle strategie di vendita. Altro tema importante è lo scambio tra i vari team: crea canali di comunicazione tra i team e fissa meeting periodici per commentare la strategia e trovare insieme nuovi modi per perfezionarla.

Sappiamo perfettamente che occuparsi di ciascuno di questi aspetti può essere difficile: ecco perché società come ROMI Company ti aiutano ad avere in azienda un team marketing e sales più una tecnologia a supporto per migliorare la crescita e le prestazioni.

Investire in innovazione e formazione

Altro step imprescindibile è l’investimento in formazione e innovazione tecnologica. Questo investimento è utile per mantenere la tua azienda competitiva sul mercato e lavorare su uno sviluppo prodotto sempre più sofisticato.

Il primo consiglio è integrare programmi di formazione continua per i tuoi team, assicurandoti che siano sempre aggiornati sulle ultime strategie di marketing, strumenti di vendita e tecnologie emergenti. A questo tema si collega la creazione di una vera e propria cultura dell’innovazione in azienda: promuovi una cultura aziendale che spinga verso l’innovazione e la sperimentazione. Molto importante anche il tema del feedback: crea un sistema per valutare l’efficacia della formazione e dell’innovazione introdotta in azienda, chiedendo sia opinioni ai tuoi collaboratori, sia integrando dati quantitativi. In questo modo potrai identificare le aree di miglioramento e assicurarti che gli investimenti in formazione e tecnologia producano un ritorno effettivo.

